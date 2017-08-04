3 bin kişiyi işten çıkaracak !

Dünyanın en büyük eğitim ürünleri ve hizmetleri şirketi olan ve 70 ülkede 35 bin personelle faaliyet gösteren Pearson Plc, çalışan sayısını düşürecek.

Dünyanın en büyük eğitim ürünleri ve hizmetleri şirketi olan ve 70 ülkede 35 bin personelle faaliyet gösteren Pearson Plc, maliyet azaltmak için çalışan sayısını düşürecek.



Pearson Plc CEO'su John Fallon tarafından ortaya konan maliyet azaltım planına göre 3 bin kişi işten çıkarılacak. Bu işten çıkarmalar sonrasında maliyetler yılda 300 milyon GBP azalacak.