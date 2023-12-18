  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. AK Parti'den asgari ücret ve memur maaş zammı için ''umutlandıran'' açıklama

AK Parti'den asgari ücret ve memur maaş zammı için ''umutlandıran'' açıklama

AK Parti'den asgari ücret ve memur maaş zammı için ''umutlandıran'' açıklama
Güncelleme:

AK Partili Emin Akbaşoğlu, asgari ücret ve memur maaşı zamları için "alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, asgari ücret ve memur maaşlarında yapılacak artışlara yönelik değerlendirmelerde bulundu 

Asgari ücrette, çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri ve alım gücünü artıracakları bir rakamı ortaya koyacaklarını savunan Akbaşoğlu, Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerin de yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesinin söz konusu olacağını iddia etti.

Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı.

"ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak" diye konuştu.

Mecliste yeni yılda da toplumun ihtiyaçlarına yönelik düzenlemelerin gündeme geleceğini anlatan Akbaşoğlu, bu konuda çok sayıda çalışmanın söz konusu olacağını söyledi.

YENİ ANAYASA 

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"2024 aynı zamanda yeni anayasanın görüşüleceği, konuşulacağı atmosferi de beraberinde getirecek. 1982 anayasası defalarca değişikliğe uğradı, bir yamalı bohçaya döndü. 1982 anayasası darbenin bir ürünü. Biz önümüzdeki dönemde temsiliyetin yüksek oranda olduğu TBMM'de bütün parti gruplarıyla bir araya gelmek suretiyle sivil, özgürlükçü, demokratik, tutarlı, bütünlüklü, çoğulcu anayasayı, sivil iradeyle, kendimiz başlayıp kendimiz bitirecek şekilde, milletin temsilcileri olarak gündemimize almak ve topluma karşı verdiğimiz sözleri bütün partiler olarak yerine getirmek zorundayız."

 

Etiketler asgari ücret asgari ücret zammı memur maaşı zammı memur maaşı memur maaş maaş zammı ak parti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı Metrobüste uyuşturucu rezaleti: 3 kadın gözaltına alındı Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal Devlet hastanesinin acil servisinde büyük skandal Tuvana Türkay derin dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu Tuvana Türkay derin dekoltesiyle Instagram'ı kasıp kavurdu Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Erman Toroğlu'ndan Süper Lig'i sarsacak iddia Erman Toroğlu'ndan Süper Lig'i sarsacak iddia İki ilimizde okullar tatil edildi İki ilimizde okullar tatil edildi Bir ilimiz kar altında! 138 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Bir ilimiz kar altında! 138 yerleşim yeri ulaşıma kapandı Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Dolar, Euro ve altın zirveye yapıştı Asrın felaketinden 10 ay sonra 0 noktasının son hali Asrın felaketinden 10 ay sonra 0 noktasının son hali Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon Çok sayıda gözaltı var