AK Parti'den yine ''U'' dönüşü! İftarda emeklilere ve işçilere zam müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı iftar programında "yok" denilen zam için yeniden müjde verdi. Bakan Bilgin Temmuz ayında kamuda çalışanlara, emeklilere ve işçilere yönelik zam yapmayacaklarına dair açıklamalarında geri adım attı.

AK Parti Hükümeti mülteciler konusunda attığı geri adımın ardından Temmuz ayında kamuda çalışanlara, emeklilere ve işçilere yönelik zam yapmayacaklarına dair açıklamalarında da geri adım attı.

Bu duruma ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Isparta’da İl Özel İdare çalışanlarının da olduğu bir iftar programında yaptığı konuşmada dikkat çekti.

Temmuz ayında asgari ücrete zam geleceği iddiası hakkında konuşan Bakan Vedat Bilgin “Enflasyonun tahribatlarına karşı temmuz ayında yeniden işçileri, kamu çalışanlarını, memurları ve emeklileri koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum” dedi.

Çalışma hayatının bir yönünün de çalışanların ekonomik ve sosyal haklarını korumak olduğunu söyleyen bakan sözlerine şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl hem kamu çalışanlarıyla hem de işçilerimizle iki büyük toplu sözleşme yaptık. Bu toplu sözleşmelerde çalışanlarımıza geniş haklar sunduk. Daha önce hiçbir toplu sözleşme maddesine konmayan hakları koyduk. Emekçilerimizin beklentilerini karşıladığımız için mutluyuz.”

TEMMUZ AYINA DİKKAT ÇEKTİ

Asgari ücreti de Aralık ayında yeniden gündeme alacaklarını belirten Vedat Bilgin, “O tarih geldiği zaman bütün bu şartları dikkate alarak yeniden asgari ücreti değerlendirirken de Türkiye’nin çalışanlarını koruyacak bir seviyede belirleyeceğimizi şimdiden ifade etmek isterim” diye konuştu.

Artan yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında çalışanları ve emeklileri korumaya çalıştıklarını belirten Bakan Vedat Bilgin “Isparta’dan bir haberi vermek istiyorum. Özellikle enflasyon sürecinin tahribatlarına karşı önümüzdeki temmuz ayında yeniden işçilerimizi, kamu çalışanları, memurları ve emeklilerimizi koruyacak düzenlemeleri yapacağımızın haberini vermek istiyorum” ifadelerini kullandı Bakan, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı:

“Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl başında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı politikalarla en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2 bin 500 liraya getirmiştik. Ayrıca yüzde 30'un üstünde enflasyon farkını içeren bir artış gerçekleştirmiştik. Temmuz ayında da emeklilerimizi koruyacak benzeri bir düzenlemeyi, şimdiden haberini sizlere vermek istiyorum. Enflasyonun, bugünkü ekonomik şartların ağır yükünü biliyoruz. Bunun için asgari ücrete, emeklilere yaptığımız zammın, toplu sözleşmelerde verdiğimiz değerlerin artış oranlarının erimemesi için öncelikle enflasyonu kontrol altına alarak bu olağanüstü süreçte sosyal koruyucu tedbirleri, politikaları uygulamaya devam edeceğiz.”