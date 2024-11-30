Asgari ücret için yeni zam oranı iddiası

Tüm asgari ücretlilerle birlikte milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı öncesinde gazeteci Fatih Portakal "mutabakat sağlanacak rakam" diyerek dikkat çeken bir zam oranı açıkladı.

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Kamuoyunda asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolar konuşulurken, Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantının ardından nihai kararını açıklayacak.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak.

Asgari ücretin 31 Aralık’a kadar tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor.

Sözcü TV ana haber sunucusu gazeteci Fatih Portakal milyonlarca çalışan ve ailesinin bekleyişi sürerken asgari ücretle ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Portakal açıklamasında şunları ifade etti:

Şimdi merak ediyorsunuz asgari ücret kaç paraya çıkacak? Şimdi birileri birilerini arayıp bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Benim öğrendiğim rakam şu. Üstünde mutabakat sağlanacak rakam olduğu söyleniyor. Tabi kesin değil. Asgari ücretin 24 bin TL olacağı söyleniyor. Şu anda 17 bin 2 TL, aşağı yukarı yüzde 40-41 gibi bir orandan bahsediliyor.

Asgari ücret nasıl belirleniyor ?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Komisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.

İşte masadaki rakamlar

Asgari ücrete ilişkin muhtemel senaryolara göre ise ücretler şu şekilde şekillenecek:

“Yüzde 20 zam yapılması halinde asgari ücret 20 bin 402 lira olacak.

Yüzde 25 zam yapılması halinde asgari ücret 21 bin 252 lira olacak.

Yüzde 30 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 102 lira olacak.

Yüzde 35 zam yapılması halinde asgari ücret 22 bin 502 lira olacak.

Yüzde 40 zam yapılması halinde asgari ücret 23 bin 802 lira olacak.”