  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
Bakan Işıkhan duyurdu: 40 mesleğe daha belge zorunluluğu geldi

Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nitelikli iş gücünü artırmak amacıyla Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamındaki meslek sayısının 204'ten 244'e çıkarıldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında standartları yükseltecek ve iş güvenliğini artıracak yeni düzenlemeyi duyurdu. Bakan Işıkhan’ın açıklamasına göre, Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) zorunluluğu getirilen meslek sayısı 40 yeni ilaveyle 244’e yükseldi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nitelikli iş gücünü güçlendirmek ve çalışma hayatında standartları yükseltmek için önemli bir adım daha attık. İş sağlığı ve güvenliği açısından kritik alanlar ile yeşil ve dijital dönüşüm odaklı meslekleri Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu kapsamına aldık. Bu düzenlemeyle birlikte 40 yeni mesleğin daha dahil edilmesiyle belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204'ten 244'e çıktı" dedi. 

İşte belge zorunluluğu getirilen 40 meslek:

Atık ayırma işçisi, atık koordinatörü, batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 4), batarya elektrikli araç bakım onarımcısı (seviye 5), beton pompa operatörü, bireysel ve ticari klima sistemleri montaj ve servis elemanı, bireysel ve ticari klima sistemleri montajcısı, biyogaz sistemleri personeli, buhar kazanı operatörü, dökümcü, ekskavatör operatörü, elektrikli araç montaj elemanı (seviye 3), elektrikli araç montaj elemanı (seviye 4), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 3), elektro-mekanik montaj işçisi (seviye 4), florlu sera gazlı cihazlar teknik personeli, fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 4), fotovoltaik güç sistemleri personeli (seviye 5), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 4), güneş-ısıl sistem personeli (seviye 5), hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 4), hibrit araç bakım onarımcısı (seviye 5), ısıtma tesisat bakım onarım ve servis elemanı, iş makinesi bakım ve onarımcısı, işletme elektrik bakımcısı, kızgın yağ kazanı operatörü, maçacı, matkap tezgah işçisi (seviye 3), matkap tezgah işçisi (seviye 4), mermer-doğaltaş imalat elemanı, mermer-doğaltaş ocakçısı, mobil vinç operatörü, nezaretçi (maden) rüzgar güç sistemi personeli (seviye 4), rüzgar güç sistemi personeli (seviye 5), sıcak su kazanı operatörü, sıhhi tesisat bakım onarım ve servis elemanı, tahlisiyeci (maden), tehlikeli atık toplayıcısı, tehlikeli madde taşımacılığı şoförü.

 

DHA

Etiketler vedat ışıkhan Mesleki Yeterlilik Belgesi iş sağlığı ve güvenliği
