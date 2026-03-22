Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak!
Küresel petrol piyasalarındaki savaş gerilimi akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Brent petrolün 120 dolara dayanmasıyla motorine 6,58 TL’lik dev bir zam bekleniyor. Eşel mobil sisteminin etkisiz kalmasıyla zammın doğrudan pompaya yansıyacağı ve litre fiyatının 80 TL sınırını zorlayacağı belirtiliyor.
Küresel piyasalarda esen savaş rüzgarları ve döviz kurundaki baskı, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor.
ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, Brent petrolün varil fiyatını 120 dolar bandına çıkardı.
Salı günü tarihi bir zam daha geliyor
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 24 Mart 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına yaklaşık 6,58 TL tutarında bir zam yapılması öngörülüyor.
Bayram öncesi yapılan 5,18 TL'lik artışın ardından gelen bu yeni dalga, motorin litresini Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine taşıyacak.
Motorin 80 TL Sınırında
Yeni zammın pompaya yansımasıyla birlikte; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 71-72 TL seviyesinde olan motorin litresi, 77 TL ile 80 TL bandına yükselecek.
Eşel Mobil Sistemi Devre Dışı
Ekonomi yönetiminin daha önce zamları absorbe etmek için kullandığı Eşel Mobil Sistemi'nde marjın tamamen tükenmesi, bu artışın herhangi bir indirim olmadan doğrudan tüketiciye yansımasına neden olacak. Enerji arzına ilişkin endişeler sürdüğü sürece, önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin de masada olduğu ifade ediliyor.
Zam yağmuruna yol açacak, enflasyonu patlatacak
Petrol fiyatlarındaki 120 dolar eşiği, sadece ulaşımı değil; lojistik maliyetleri üzerinden tüm gıda ve tüketim ürünlerini etkileyecek bir enflasyon dalgasını tetikleyebilir.
İşte 22 Mart Pazar günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.
- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir
|ŞEHİR
|BENZİN
|MOTORİN
|LPG
|ISTANBUL (AVRUPA)
|62.00 TL
|71.10 TL
|30.49 TL
|ISTANBUL (ANADOLU)
|61.86 TL
|70.96 TL
|29.89 TL
|ANKARA
|62.97 TL
|72.22 TL
|30.37 TL
|IZMIR
|63.25 TL
|72.50 TL
|30.29 TL
|ADANA
|63.81 TL
|73.06 TL
|30.81 TL
|ADIYAMAN
|64.15 TL
|73.41 TL
|30.94 TL
|AFYON
|64.07 TL
|73.42 TL
|30.34 TL
|AGRI
|64.52 TL
|73.76 TL
|31.59 TL
|AKSARAY
|63.90 TL
|73.15 TL
|30.21 TL
|AMASYA
|63.57 TL
|72.80 TL
|30.99 TL
|ANTALYA
|64.20 TL
|73.55 TL
|30.54 TL
|ARDAHAN
|64.04 TL
|73.28 TL
|31.29 TL
|ARTVIN
|63.85 TL
|73.09 TL
|31.84 TL
|AYDIN
|63.48 TL
|72.73 TL
|30.44 TL
|BALIKESIR
|63.57 TL
|72.82 TL
|29.99 TL
|BARTIN
|63.28 TL
|72.33 TL
|30.05 TL
|BATMAN
|64.44 TL
|73.79 TL
|30.94 TL
|BAYBURT
|63.75 TL
|72.99 TL
|31.19 TL
|BILECIK
|62.93 TL
|71.98 TL
|29.89 TL
|BINGOL
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.19 TL
|BITLIS
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.01 TL
|BOLU
|63.04 TL
|72.08 TL
|30.20 TL
|BURDUR
|64.02 TL
|73.37 TL
|30.49 TL
|BURSA
|63.05 TL
|72.10 TL
|29.89 TL
|CANAKKALE
|63.61 TL
|72.86 TL
|30.09 TL
|CANKIRI
|63.38 TL
|72.63 TL
|30.60 TL
|CORUM
|63.56 TL
|72.81 TL
|30.54 TL
|DENIZLI
|63.74 TL
|72.99 TL
|30.19 TL
|DIYARBAKIR
|64.45 TL
|73.80 TL
|31.06 TL
|DUZCE
|62.88 TL
|71.93 TL
|30.05 TL
|EDIRNE
|63.09 TL
|72.36 TL
|30.59 TL
|ELAZIG
|64.55 TL
|73.90 TL
|30.81 TL
|ERZINCAN
|63.99 TL
|73.23 TL
|31.19 TL
|ERZURUM
|64.04 TL
|73.28 TL
|30.99 TL
|ESKISEHIR
|63.25 TL
|72.30 TL
|29.99 TL
|GAZIANTEP
|63.94 TL
|73.20 TL
|30.51 TL
|GIRESUN
|63.79 TL
|73.03 TL
|30.99 TL
|GUMUSHANE
|63.75 TL
|72.99 TL
|31.09 TL
|HAKKARI
|64.59 TL
|73.94 TL
|31.67 TL
|HATAY
|63.67 TL
|72.93 TL
|30.61 TL
|IGDIR
|64.53 TL
|73.77 TL
|31.59 TL
|ISPARTA
|64.06 TL
|73.41 TL
|30.44 TL
|KAHRAMANMARAS
|63.95 TL
|73.21 TL
|30.64 TL
|KARABUK
|63.30 TL
|72.35 TL
|30.05 TL
|KARAMAN
|63.86 TL
|73.11 TL
|30.91 TL
|KARS
|64.05 TL
|73.29 TL
|31.39 TL
|KASTAMONU
|63.66 TL
|72.91 TL
|31.05 TL
|KAYSERI
|63.97 TL
|73.22 TL
|30.31 TL
|KILIS
|63.69 TL
|72.95 TL
|30.81 TL
|KIRIKKALE
|63.27 TL
|72.52 TL
|30.22 TL
|KIRKLARELI
|63.08 TL
|72.35 TL
|30.49 TL
|KIRSEHIR
|63.32 TL
|72.57 TL
|30.32 TL
|KOCAELI
|62.42 TL
|71.47 TL
|29.69 TL
|KONYA
|63.99 TL
|73.38 TL
|30.41 TL
|KUTAHYA
|63.93 TL
|73.01 TL
|30.44 TL
|MALATYA
|64.16 TL
|73.42 TL
|30.97 TL
|MANISA
|63.33 TL
|72.58 TL
|30.34 TL
|MARDIN
|64.48 TL
|73.83 TL
|30.94 TL
|MERSIN
|63.80 TL
|73.05 TL
|31.11 TL
|MUGLA
|63.75 TL
|73.00 TL
|30.34 TL
|MUS
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.28 TL
|NEVSEHIR
|63.89 TL
|73.14 TL
|30.41 TL
|NIGDE
|63.81 TL
|73.06 TL
|30.21 TL
|ORDU
|63.58 TL
|72.81 TL
|30.59 TL
|OSMANIYE
|63.68 TL
|72.94 TL
|30.94 TL
|RIZE
|63.73 TL
|72.97 TL
|31.09 TL
|SAKARYA
|62.72 TL
|71.77 TL
|29.79 TL
|SAMSUN
|63.56 TL
|72.79 TL
|30.59 TL
|SANLIURFA
|64.14 TL
|73.40 TL
|30.96 TL
|SIIRT
|64.47 TL
|73.82 TL
|31.14 TL
|SINOP
|63.62 TL
|72.85 TL
|31.09 TL
|SIRNAK
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.25 TL
|SIVAS
|63.97 TL
|73.22 TL
|30.89 TL
|TEKIRDAG
|62.68 TL
|71.95 TL
|30.29 TL
|TOKAT
|63.63 TL
|72.86 TL
|31.09 TL
|TRABZON
|63.72 TL
|72.96 TL
|30.69 TL
|TUNCELI
|64.55 TL
|73.90 TL
|31.51 TL
|USAK
|63.75 TL
|73.00 TL
|30.45 TL
|VAN
|64.56 TL
|73.83 TL
|30.91 TL
|YALOVA
|62.73 TL
|71.78 TL
|29.79 TL
|YOZGAT
|63.65 TL
|72.90 TL
|30.52 TL
|ZONGULDAK
|63.24 TL
|72.29 TL
|30.45 TL
Haber3.com Haber Merkezi
Bu Haberleri Kaçırma...
