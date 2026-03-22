Akaryakıtta bir dev zam daha yolda: Litresi 80 TL'ye dayanacak!

Küresel petrol piyasalarındaki savaş gerilimi akaryakıt fiyatlarını vurmaya devam ediyor. Brent petrolün 120 dolara dayanmasıyla motorine 6,58 TL’lik dev bir zam bekleniyor. Eşel mobil sisteminin etkisiz kalmasıyla zammın doğrudan pompaya yansıyacağı ve litre fiyatının 80 TL sınırını zorlayacağı belirtiliyor.

Küresel piyasalarda esen savaş rüzgarları ve döviz kurundaki baskı, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor.

ABD-İsrail ve İran arasındaki gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski, Brent petrolün varil fiyatını 120 dolar bandına çıkardı.

Salı günü tarihi bir zam daha geliyor

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, 24 Mart 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına yaklaşık 6,58 TL tutarında bir zam yapılması öngörülüyor.

Bayram öncesi yapılan 5,18 TL'lik artışın ardından gelen bu yeni dalga, motorin litresini Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine taşıyacak.

Motorin 80 TL Sınırında

Yeni zammın pompaya yansımasıyla birlikte; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde 71-72 TL seviyesinde olan motorin litresi, 77 TL ile 80 TL bandına yükselecek.

Eşel Mobil Sistemi Devre Dışı

Ekonomi yönetiminin daha önce zamları absorbe etmek için kullandığı Eşel Mobil Sistemi'nde marjın tamamen tükenmesi, bu artışın herhangi bir indirim olmadan doğrudan tüketiciye yansımasına neden olacak. Enerji arzına ilişkin endişeler sürdüğü sürece, önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin de masada olduğu ifade ediliyor.

Zam yağmuruna yol açacak, enflasyonu patlatacak

Petrol fiyatlarındaki 120 dolar eşiği, sadece ulaşımı değil; lojistik maliyetleri üzerinden tüm gıda ve tüketim ürünlerini etkileyecek bir enflasyon dalgasını tetikleyebilir.

İşte 22 Mart Pazar günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

- Aşağıdaki fiyat listesine KDV dahildir.

- Dağıtım firmaları ve serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar bayiler arasında küçük farklılıklar gösterebilir

ŞEHİR BENZİN MOTORİN LPG ISTANBUL (AVRUPA) 62.00 TL 71.10 TL 30.49 TL ISTANBUL (ANADOLU) 61.86 TL 70.96 TL 29.89 TL ANKARA 62.97 TL 72.22 TL 30.37 TL IZMIR 63.25 TL 72.50 TL 30.29 TL ADANA 63.81 TL 73.06 TL 30.81 TL ADIYAMAN 64.15 TL 73.41 TL 30.94 TL AFYON 64.07 TL 73.42 TL 30.34 TL AGRI 64.52 TL 73.76 TL 31.59 TL AKSARAY 63.90 TL 73.15 TL 30.21 TL AMASYA 63.57 TL 72.80 TL 30.99 TL ANTALYA 64.20 TL 73.55 TL 30.54 TL ARDAHAN 64.04 TL 73.28 TL 31.29 TL ARTVIN 63.85 TL 73.09 TL 31.84 TL AYDIN 63.48 TL 72.73 TL 30.44 TL BALIKESIR 63.57 TL 72.82 TL 29.99 TL BARTIN 63.28 TL 72.33 TL 30.05 TL BATMAN 64.44 TL 73.79 TL 30.94 TL BAYBURT 63.75 TL 72.99 TL 31.19 TL BILECIK 62.93 TL 71.98 TL 29.89 TL BINGOL 64.55 TL 73.90 TL 31.19 TL BITLIS 64.55 TL 73.90 TL 31.01 TL BOLU 63.04 TL 72.08 TL 30.20 TL BURDUR 64.02 TL 73.37 TL 30.49 TL BURSA 63.05 TL 72.10 TL 29.89 TL CANAKKALE 63.61 TL 72.86 TL 30.09 TL CANKIRI 63.38 TL 72.63 TL 30.60 TL CORUM 63.56 TL 72.81 TL 30.54 TL DENIZLI 63.74 TL 72.99 TL 30.19 TL DIYARBAKIR 64.45 TL 73.80 TL 31.06 TL DUZCE 62.88 TL 71.93 TL 30.05 TL EDIRNE 63.09 TL 72.36 TL 30.59 TL ELAZIG 64.55 TL 73.90 TL 30.81 TL ERZINCAN 63.99 TL 73.23 TL 31.19 TL ERZURUM 64.04 TL 73.28 TL 30.99 TL ESKISEHIR 63.25 TL 72.30 TL 29.99 TL GAZIANTEP 63.94 TL 73.20 TL 30.51 TL GIRESUN 63.79 TL 73.03 TL 30.99 TL GUMUSHANE 63.75 TL 72.99 TL 31.09 TL HAKKARI 64.59 TL 73.94 TL 31.67 TL HATAY 63.67 TL 72.93 TL 30.61 TL IGDIR 64.53 TL 73.77 TL 31.59 TL ISPARTA 64.06 TL 73.41 TL 30.44 TL KAHRAMANMARAS 63.95 TL 73.21 TL 30.64 TL KARABUK 63.30 TL 72.35 TL 30.05 TL KARAMAN 63.86 TL 73.11 TL 30.91 TL KARS 64.05 TL 73.29 TL 31.39 TL KASTAMONU 63.66 TL 72.91 TL 31.05 TL KAYSERI 63.97 TL 73.22 TL 30.31 TL KILIS 63.69 TL 72.95 TL 30.81 TL KIRIKKALE 63.27 TL 72.52 TL 30.22 TL KIRKLARELI 63.08 TL 72.35 TL 30.49 TL KIRSEHIR 63.32 TL 72.57 TL 30.32 TL KOCAELI 62.42 TL 71.47 TL 29.69 TL KONYA 63.99 TL 73.38 TL 30.41 TL KUTAHYA 63.93 TL 73.01 TL 30.44 TL MALATYA 64.16 TL 73.42 TL 30.97 TL MANISA 63.33 TL 72.58 TL 30.34 TL MARDIN 64.48 TL 73.83 TL 30.94 TL MERSIN 63.80 TL 73.05 TL 31.11 TL MUGLA 63.75 TL 73.00 TL 30.34 TL MUS 64.55 TL 73.90 TL 31.28 TL NEVSEHIR 63.89 TL 73.14 TL 30.41 TL NIGDE 63.81 TL 73.06 TL 30.21 TL ORDU 63.58 TL 72.81 TL 30.59 TL OSMANIYE 63.68 TL 72.94 TL 30.94 TL RIZE 63.73 TL 72.97 TL 31.09 TL SAKARYA 62.72 TL 71.77 TL 29.79 TL SAMSUN 63.56 TL 72.79 TL 30.59 TL SANLIURFA 64.14 TL 73.40 TL 30.96 TL SIIRT 64.47 TL 73.82 TL 31.14 TL SINOP 63.62 TL 72.85 TL 31.09 TL SIRNAK 64.55 TL 73.90 TL 31.25 TL SIVAS 63.97 TL 73.22 TL 30.89 TL TEKIRDAG 62.68 TL 71.95 TL 30.29 TL TOKAT 63.63 TL 72.86 TL 31.09 TL TRABZON 63.72 TL 72.96 TL 30.69 TL TUNCELI 64.55 TL 73.90 TL 31.51 TL USAK 63.75 TL 73.00 TL 30.45 TL VAN 64.56 TL 73.83 TL 30.91 TL YALOVA 62.73 TL 71.78 TL 29.79 TL YOZGAT 63.65 TL 72.90 TL 30.52 TL ZONGULDAK 63.24 TL 72.29 TL 30.45 TL

