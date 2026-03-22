  1. Anasayfa
  2. Dünya
Dünya jet sosyetesinin tatili kabusa döndü: Ölü ve yaralılar var!

Güncelleme:

İtalya'nın kuzeyindeki Alto-Adige Bölgesi'nde yer alan Ridanna Vadisi'nde bugün saat 11.40 sularında büyük bir çığ meydana geldi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre felakette 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

İtalya’nın kuzey sınırında, doğasıyla bilinen Alto-Adige Bölgesi bugün büyük bir trajediye uyandı. Ridanna Vadisi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Yerel saatle 11.40 sularında gerçekleşen olay, bölgedeki kayakçılar ve doğa yürüyüşçüleri arasında büyük panik yarattı. Kar kütlesinin altında kalanlara ulaşmak için İtalyan sivil savunma ekipleri ve helikopterli kurtarma birimleri anında bölgeye sevk edildi.

Yetkililer, Alto-Adige’nin sarp yamaçlarında kar kalınlığı ve hava sıcaklığındaki değişimler nedeniyle çığ riskinin devam ettiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler italya çığ Ridanna Vadisi Alto-Adige çığ düşmesi
