Aile içi alacak verecek kavgası kanlı bitti: Yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı!

Bursa’nın Harmancık ilçesinde 60 yaşındaki bir kişi alacak meselesi yüzünden tartıştığı yeğenini boğazından bıçaklayarak hayattan kopardı. Katliam gibi olayda araya girmeye çalışan öz kardeşi ile damadını da ağır yaralayan saldırgan, jandarma tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Bursa'nın Harmancık ilçesinde A.A. (60) yeğeni A.E.’i (45) boğazından bıçaklayarak öldürdü. Aynı evde bulunan ve araya girmeye çalışan kardeşi C.E. (75) ile kendi damadı E.G.’ü (40) de bıçakla ağır yaralayan A.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarından Harmancık ilçesi Akpınar Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evde meydana geldi.

Çobanlık yaptığı belirtilen A.E. ve annesi C.E. ile evlerine gelen dayısı A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., aralarında alacak meselesi bulunan yeğeni A.E.’i boğazından bıçakladı.

A.A., kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi C.E. ile olay sırasında evde bulunan kendi damadı E.G.’ü de bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, A.E.’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan C.E. ile E.G. ise ilk müdahalelerinin ardından Harmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçmayan şüpheli A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

A.E.’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA