Katar'da askeri helikopter düştü: 3 evladımız şehit düştü!

Milli Savunma Bakanlığı, Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğrayarak denize düştüğünü duyurdu. Yürekleri dağlayan açıklamaya göre; kazada bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile savunma sanayiimizin gururu ASELSAN bünyesinde görev yapan iki teknisyenimiz şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar’da devam eden askeri iş birliği faaliyetleri esnasında meydana gelen trajik bir kazayı kamuoyuyla paylaştı. Katar Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan bir helikopterin, henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğrayarak denize düştüğü bildirildi.

TSK ve ASELSAN Personeli Şehit Oldu Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın bilançosu yürekleri yaktı.

Helikopterde bulunan; bir Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeli, ASELSAN bünyesinde görevli 2 teknisyenimiz şehit düştü.

MSB’den Başsağlığı Mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi. Açıklamada, savunma sanayii ve askeri eğitim faaliyetleri kapsamında Katar’da bulunan personellerimizin görev bilinciyle vatan hizmetinde oldukları vurgulandı.

Kazanın Nedeni Araştırılıyor

Katar makamlarıyla koordineli olarak başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. Helikopterin denize düşüş nedeni, teknik bir arıza mı yoksa çevresel faktörler mi olduğu yapılacak kaza kırım raporunun ardından netlik kazanacak. Şehitlerimizin naaşlarının Türkiye’ye getirilmesi için gerekli diplomatik ve askeri prosedürler başlatıldı.