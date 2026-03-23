Yeni gün yine bir aile içi cinayetle başladı! 5 çocuk hem annesiz hem babasız kaldı!

Muş'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi bir genç kadın tartıştığı 45 yaşındaki eşini göğsünden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, 5 çocuk annesi katil zanlısı kadın gözaltına alındı.

Olay, dün gece Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde meydana geldi. Y.B. ile eşi S. B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Y.B., eline geçirdiği bıçakla eşi S. B.’yi sol göğüs bölgesinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan S. B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Jandarma, cinayet şüphelisi Y.B.’yi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA