Havalimanında feci kaza! Yolcu uçağı itfaiye aracıyla çarpıştı

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda korku dolu anlar! Montreal’den havalanan CRJ-900 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistteki bir itfaiye aracıyla çarpıştı. Gece yarısı meydana gelen kazanın ardından havalimanında uçuş trafiği tamamen durduruldu. Ç

ABD sivil havacılığı bugün New York'tan gelen kaza haberiyle sarsıldı.

ABD’nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı’nda Montreal çıkışlı ‘CRJ-900’ tipi uçağın inişi sırasında bir yolcu uçağı ile itfaiye aracının pist üzerinde çarpıştığı belirtildi. Yetkililer, kazanın ardından havalimanında operasyonların durdurulduğunu ve bölgeye çok sayıda acil durum ekibinin sevk edildiğini açıkladı.

New York İtfaiye Departmanı, La Guardia Havalimanı pistinde yerel saatle 23.40'ta bir olay yaşandığını doğruladı, ancak ayrıntı paylaşmadı.

