  3. Savaşın 24. gününde kritik gelişme: İran'a 48 saat süre veren Trump geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji altyapısına yönelik planlanan saldırının 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdiğini açıkladı.

ABD-İsrail ve İran arasında 24 gündür devam eden savaşta sıcak bir gelişme yaşandı. Trump, ABD ile İran arasında iki gündür çok iyi ve verimli görüşmeler yaptıklarını belirterek, İran’ın enerji santralleri ve altyapısına yönelik planlanan askeri müdahalenin 5 gün süreyle askıya alınması talimatını verdiğini açıkladı.

Trump'ın açıklaması şu şekilde:

"ABD ile İran'ın son iki gün boyunca Orta Doğu’daki düşmanlıkların tamamen ve kesin olarak sona erdirilmesine ilişkin çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Hafta boyunca devam edecek olan bu derinlemesine, ayrıntılı ve yapıcı görüşmelerin gidişatı ve üslubuna dayanarak bir karar aldım. Bu çerçevede Savunma Bakanlığı’na, İran’daki elektrik santralleri ile enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarısına bağlı kalmak kaydıyla 5 gün süreyle ertelenmesi talimatını verdim"

Trump’tan İran’a 48 saatlik Hürmüz uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer İran, tam olarak şu andan itibaren 48 saat içinde Hürmüz Boğazı’nı tehdit olmaksızın tamamen açmazsa, ABD, en büyüğünden başlayarak İran’ın çeşitli elektrik santrallerini vuracak ve yerle bir edecektir" ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın verdiği 48 saatlik süre bu gece doluyor.

 

