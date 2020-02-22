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  4. 22 Şubat 2020 12:22

Bakan Pekcan duyurdu: ''İstihdam 1 milyonu aştı''

Ticaret Bakanı Pekcan, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'nda "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı" dedi.

Bakan Pekcan duyurdu: ''İstihdam 1 milyonu aştı''
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İstanbul'da Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Çalıştayı'na katıldı.Çin'de ortaya çıkan Korona virüsün başa bela olduğunu söyleyen Bakan Pekcan, "Bu Korona virüsü başımızın belası. Komşumuza kadar geldi. Dünyanın başının belası. Çin bu işle çok güzel mücadele ediyor. Ben kendilerini ayrıca tebrik ediyorum. Gerçekten çok ciddiye alarak bu işle mücadele ediyorlar. Tabii hayat da devam ediyor. Burada tekstil ve hazır giyimde büyük beklentiler var. İnşallah bunlar pozitife, artıya yönelecek ama tabii bunlar bir günde, geceden sabaha olacak şeyler değil. Bu bir çalışmanın sonucu, kapasite artırımının sonucu, kalitenin, tedarik zincirlerinde yer alabilmenin, tedarikçi onay sürecinde başarıyla tamamlamanın ve yeni pazarlara açılmanın da bir fırsatı olarak görebiliyoruz. Tabii hepsi bir süreç. Biz de bakanlık olarak bu süreçte her zaman olduğu gibi yine yanınızda olacağız" dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan ayrıca "Hazırgiyim ve tekstil sektöründe istihdam 1 milyon kişiyi aştı" dedi.

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istihdam , Ruhsar Pekcan
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