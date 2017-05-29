Bakanlar Kurulu sonrası kıdem tazminatı için flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası kameraların karşısına geçti. Numan Kurtulmuş, kıdem tazminatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Çok detaylı şekilde gündeme geldi. Politika hedefleri olarak işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak ve sürdürülebilir bir yapının ortaya konduğu rapor detaylarıyla paylaşıldı" dedi. Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarıya çekilmesi yönünde bir çalışmalarının olup olmadığı sorusu üzerine ise, "Hayır yok. Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade, şu andaki yasal düzenleme devam edecektir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un sözlerinin satır başları şöyle:

Bugün Bakanlar Kurulu toplantımızda üç konu gündeme geldi. Bir tanesi kıdem tazminatıyla ilgili, bakanımız Mehmet Müezzinoğlu’nun sunumuydu. Çok detaylı şekilde gündeme geldi. Politika hedefleri olarak işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak ve sürdürülebilir bir yapının ortaya konduğu rapor detaylarıyla paylaşıldı.

'ŞU AN OLGUNLAŞMA AŞAMASINDA'

Dolayısıyla bu bakanlar kurulundaki ilk bilgilendirmedir. İlgili bakan arkadaşlarımız konunun daha net bir şekilde ana çerçevesine oturtulmasını sağlayacaklar ve kıdem tazminatı reformu Türkiye’nin gündemine gelecektir. Şu anda olgunlaşma aşamasındadır.

İkinci gündeme gelen konu, deprem meselesidir. Depreme karşı alınacak tedbirler, kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalar, bu çalışmalar yapılırken bununla ilgili yeni finansman yöntemleri üzerinde durulmuş, ayrıca ortaya çıkacak modeller üzerinde durulmuştur. Bu da bir ön bilgidir. Türkiye çok ciddi bir şekilde deprem bölgesinin üstünde oturmaktadır.

'ÖTV'SİZ AKARYAKITTA MİKTAR ARTIŞI SAĞLANACAK'

Üçüncü bir konuysa, Maliye Bakanımız tarafından gündeme getirilen, gümrük kapılarında ÖTV’siz akaryakıt çalışmalarıyla ilgili yeni çalışmamızdır. İki alanda genişleme yapılacaktır. Mevcut gümrük kapılarına ilave olarak, yeni gümrük kapılarında da TIR’ların, mal sevkiyatında bulunan araçlarımızın ÖTV’siz akaryakıt temin etmesi sağlanacaktır. Miktarda artış sağlanacaktır.

SORU & CEVAP

EMEKLİLİK YAŞI YUKARI MI ÇEKİLECEK ?

Hayır yok. Emeklilik yaşının yukarıya çekilmesinden ziyade, şu andaki yasal düzenleme devam edecektir. Sayın Müezzinoğlu’nun söylediği şu OECD ülkelerinde emeklilik yaşı 72, bizde ise 52. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hedefi 2036 yaşına gelindiğinde kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşına sağlayacak olan bir tahminde bulunup, bire planlama yapıyorlar. Mevcut yasal yapı devam edecek. Emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil.