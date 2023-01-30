Bankalar EYT'liler için kesenin ağzını açtı

Milyonlarca mağdurun ve ailesinin yıllardır beklediği EYT düzenlemesi sonunda bugün Meclis'e geliyor. Milyonlarca mağdur gibi EYT düzenlemesini bekleyen bankalar da EYT'lilere verecekleri maaş promosyonunu belirledi.

AK Parti iktidarının yıllardır görmezden geldiği ancak 2023 seçimleri öncesinde gündeme getirip, Kasım ayından bu yana "bugün, yarın" dediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi için sonunda beklenen gün geldi.

Milyonların heyecanla beklediği düzenlemenin bugün Meclis'e gelmesi beklenirken, detaylar da netleşecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin ilk maaşlarını 1 Mart'ta alacaklarını açıklarken, bankalar da EYT'liler için promosyon rakamlarını duyurmaya başladı.

TÜKONFED Piyasa İzleme Komisyonu Üyesi Murat Bal, ATV Habere yaptığı açıklamada 4 bankanın promosyon olarak EYT'lilere 7 bin ile 7 bin 500 arası bir ödeme yapacağını söyledi.

4 bankanın açıkladığı promosyon rakamları EYT'lileri çok da memnun etmezken, vatandaşlar söz konusu ödemelerin maaşın 2-3 katı olması gerektiğini savunuyor.

Murat Bal da yaptığı açıklamada "Promosyon rakamlarının 11-12 binleri rahatlıkla bulması gerekiyordu" diye konuştu.

EYT'liler ise promosyon ödemeleri için 15 bin ile 20 bin arasında bir rakamın olması gerektiğini savunuyor.

Vatandaşlara promosyon ödemeleri için toplu başvuru önerisinde bulunan Bal, "Bankalarla toplu pazarlık yapabilirler ve bu toplu pazarlıklarda rakamlar çok daha yukarılara çıkabilir" diye konuştu.

4 bankanın haricinde en azından kamu bankalarının bile henüz promosyon ödeme rakamlarını açıklamadığını belirten Bal "Ben 15 bin liraların üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.