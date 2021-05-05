Bankaların mesai saatleri bir kez daha değişti!

Tam kapanma ile birlikte güncellenen bankaların çalışma saatleri, yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde emeklilere yapılacak "ikramiye ödemeleri" nedeniyle bir kez daha değişti.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı. Bu karar 6 Mayıs 2021 Perşembe günü itibari ile uygulanacak. Bankalar, 6-11 Mayıs arasında 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı. Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs'ta, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ise 7 Mayıs'ta ikramiyelerinin yatırılacağını kaydetti.

MESAİ SAATLERİ 09.00-16.30 SAATLERİ ARASINA ÇEKİLECEK

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

TAM KAPANMA NEDENİYLE MESAİ SAATLERİ DEĞİŞMİŞTİ

29 Nisan Perşembe günü başlayan tam kapanma sürecinde bankalar mesai saatlerini değiştirmişti. Bankalar, bu süreç içerisinde mesai saatlerini 10.00-16.00 saatleri arasına çekmişti.