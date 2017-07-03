Başbakan Yıldırım toplu iş sözleşmesi zam oranlarını açıkladı

2017 ve 2018 yıllarını kapsayan çerçeve anlaşmaya göre kamu işçilerine yapılacak zam oranlarını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, “ 2017 yılı için zam oranı ilk altı ayda yüzde 7,5, ikinci altı ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır. İkinci yıl birinci yarı da yüzde 3,5, ikinci yarıda yüzde 3,5 olmak üzere kararlaştırılmıştır. Gerek ilk yıl gerekse ikinci yılda gerçekleşen enflasyona göre ayarlama yapılacaktır” dedi.

Yıldırım, 2017 yılında kamudaki zamların ilk altı ayda %7,5, ikinci altı ayda %5 olacağını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, 2017 için zam oranını ilk 6 ay için yüzde 7,5, ikinci 6 ay için yüzde 5 olacağını açıkladı. 2018 için ilk yarıda yüzde 3,5, ikinci yarıda 3,5 zam yapılacağını belirtti.

Yıldırım, gerçekleşen enflasyona göre ayarlama da yapılacağını, fark oluşması durumunda enflasyon zammının da olacağını belirtti.

Başbakan, bİr sefere mahsus olmak üzere ek ödeneğin 500 liradan 750 liraya yükseltildiğini ifade etti. Brüt 3 bin liranın altında maaş alanlara 90 lira ilave artış yapılacak.

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MEMUR-İŞÇİ TABAN ÜCRETİ EŞİTLENECEK

Yıldırım, toplu sözleşmeyle birlikte memur ve işçi arasındaki taban ücretin eşitleneceğini söyledi.

Toplu sözleşme 2017-2018 yıllarını kapsayacak.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

-Bugün gerçekleştireceğimiz 2017-2018 kamu toplu iş sözleşmesi çerçeve anlaşmasını çalışanlarımız için ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplu sözleşme görüşmelerinde gerek kamu işçileri adına TÜRK-İŞ Başkanı olmak üzere Çalışma Güvenlik Bakanımız ve ekibi, Maliye Bakanımız ve ekibi de büyük çaba gösterdi.

-200 bin kamu çalışanımızı ilgilendirdiğini ifade ettik. Bu görüşmeler esnasında ciddi bir anlayış içinde olgunlukla karşılıklı görüşmeler bugüne kadar devam etmiş ve işçi sendikalarımızın çalışanlar adına talepleri, hükümetimizin imkanları azami oranda karşılanmaya çalışıldı. Tabii mükemmel iyinin düşmanıdır. Gönül ister ki en fazlasını verelim ama şunu biliyoruz bu ülke hepimizin.

-İnsan potansiyelimizi gücümüzü nen iyi şekilde değerlendirmek ülkenin geleceğe hazırlanması için olmazsa olmaz kaynağımızdır. AK Parti döneminde çerçeve anlaşmalar ile çalışanlarımızın özlük haklarında önemli gelişmeler kaydedildi. Geçen toplu sözleşme döneminde 2015-2016 yıllarında yapılan çerçeve anlaşmayla ilk defa denge ödeneği diye bir ödenek getirildi. İşçilerin aylık 2156 TL'nin altında olanlara 100 lira, 2250-2350 arasındakilere 50 lira iyileştirme yapıldı. 2015 için ilk yıl 6+5, 2016 için 3+3 öngörülmüştü. Bu oranlara enflasyon farkı ve sosyal yardımların yansıtılması ve sosyal yardımların 220 brüt olarak artırılması da ilave edildi.

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-Bu sene ise 2017-2018 için geçerli. 2017 yani içindeki yıl için zam oranı ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varıldı.

-İkinci yıl için ilk yarıda yüzde 3,5 ve ikinci yarıda yüzde 3,5 olarak kararlaştırıldı. Gerek ilk gerek ikinci yılda enflasyona göre ayarlama yapılacak.

-Bunlar referans artış oranlarıdır. Fark oluşursa bu farklar da verilecek. Bununla beraber ek ödenek bir sefere mahsus 500 TL'den 750 TL'ye yükseltildi. Yüzde 50 oranında bir artış... Ayrıca brüt ücreti 3000 TL altında olan işçilerimize 90 TL ilave artış sağlandı. Yaklaşık olarak burada normal oranın üzerinde bir artış.

-Düşük ücretli çalışanlarımızın imkanı artmış olacak. Bu şekilde yapılan bu çerçeve anlaşma ile kamu işçisinin en düşük maaşı memur maaşının altında olmayacak. Yani eksik varsa tamamlanacak. Dolayısıyla memur, işçi arasındaki taban ücret eşitlenmiş olacak. Aradaki fark kaldırılmış olacak. Esas itibariyle toplu sözleşmenin hususları böyle.

İLK MÜJDEYİ BAKAN VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda çalışan 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin pazartesi günü imzalanacağı müjdesini vermişti.

Bakan Müezzinoğlu geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Başkanlarımızla yoğun bir çalışma yaptık. Ramazan ayında devam ettiğimiz çalışmaları bayramdan sonraki günlerde de yaptığımız çalışmalarda büyük bir olgunluk noktasına getirdik. Ben Türk-İş ve sendika başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. İşçilerimizin enflasyona karşı korunması ve ezilmemesi enflasyonun üzerinde bir artışı sağlayabilmek adına onların taleplerini karşılama gayreti içinde olduk. Başbakanımızla yaptığımız görüşmede bu anlamda bizim yüzde 90'lara varan uzlaşımızı yüzde yüz noktasına taşıdı. İnşallah bugün saat 11.00'de Başbakanımızın başkanlığında Türk-İş Başkanımız ve bizler 200 bin işçimizi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin imza törenini yapmış olacağız. Burada Hak-İş'in de çalışanları var. Hak-İş başkanımızın taleplerini büyük oranda karşılamış olduğumuz kanaatindeyim, hayırlı olsun" demişti.

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