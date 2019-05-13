Emeklilikte yaşa takılan 2 milyon kişi İstanbul'da toplanıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (SYDD) 1. Temsilciler Toplantısı sonuç metni yayınlandı. EYT'liler 2 milyon kişi hedefiyle İstanbul'da buluşacak.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran sosyal medya hesabı üzerinden 26 Mayıs'ta bir miting düzenlemek için başvurduklarını açıkladı. Boran, İstanbul'da düzenlenecek mitinge 2 milyon kişinin katılımını hedeflediklerini belirterek çağrı yaptı.

Derneğin 1. Temsilciler Meclisi sonuç bildirgesi şu şekilde:

"EYT SYD DERNEĞİ olarak 28 Nisan 2019 tarihinde Bolu Köroğlu otelde 55 il temsilcimizle 2 gün süren tartışma, değerlendirme ve karar alma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

1.Temsilciler Toplantımıza katılan ve gelemeyen arkadaşlarımızın duygularının paylaşımları ile şahlandık bin atlı gibi.

Maruz kaldığımız hak gaspına karşı verdiğimiz mücadelemiz kesintisiz sürecektir.

Emeği ile geçinen bizlerin uğradığı hak gaspında maalesef ki bütçeye yük ve erken emeklilik istiyorlar algısıyla yaratılmak istenilen sonuçlarda, Bütçeye yük olmadığımız, aksine yıllarca ekonomiye en uzun süreli katkıyı sunanlar bizleriz. Yıllarca ödediğimiz ve yaşından dolayı iş bulup çalışması ile şanslı olan arkadaşlarımızın halen ödemekte olduğu, devletimize emanet ettiğimiz primlerimizin karşılığı istemekten başka gayemiz yoktur. Aylık bağlama oranlarının değiştirilmesi ile adaletsiz bağlanan emekli maaşları değil, insanca yaşanabilir emeklilik maaşıyla beklentimiz olan maaşlarımızın bütçeye yük olacaklar söylemlerini kabul etmediğimiz gibi, sorumluları da EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR DEĞİLDİR.

Ayrıca Erken Emeklilik istiyorlar algısı ile amacımızın erken emeklilik olmadığını defalarca dile getirdiğimiz toplantılarımızda, hukukun geriye işlemezlik ilkesinin hukuksuzlukla ihlal edildiği EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN talebi bu hukuksuzluğun giderilmesi ve haklarının iade edilmesidir.

İl temsilcilerimizin tanıtımları ile başlayan toplantımızda, bütün illerin yaptığı çalışmalar ve yapılması istenilen, sonuca ulaştıracak hedefler konuşulmuş, çıkan sonuçların da Kamuoyuyla paylaşma kararı almıştır.

Yapılan toplantımızda ;

1.-Yaptırım gücümüzü arttıracağı fikrimiz doğrultusunda Federasyon olma ve bu yolda ilk adımların atılması,

2- Yönetimi diğer illerle paylaşarak, yeni yönetim kadromuzun oluşturulması,

3.- Dernek Tüzük değişikliğine gidilerek, kanunlarca yaratılmış tüm mağduriyetlerle mücadele edilmesi, (Abo, Staj, Kıdem Tazminatı vb.)

4.-Yönetimin görev ve sorumluluklarını paylaşacak Alt Komisyonlar kurulması,

5.- Parti Genel Başkanları ve Meclis görüşmelerine devam edilmesi,

6.- Sosyal Medya, Basın ve Televizyonlarda (Ulusal ve Yerel Basın) gündemde kalınmaya devam edilmesi,

7.- Emeklilikte Yaşa Takılanların haklılığını gösterir Akademik bir çalışmanın yaptırılması,

8.- Bütün illerde Sosyal sorumluluk projelerimiz ile hak arayan bir topluluğun bireyleri olarak, üzerimize düşen sorumluluklarla farkındalık yaratılması,

9.- Ne kadar büyük bir aile olduğumuzun göstergesi olarak Dernek üyelik kartları yaptırılması ve kart sahiplerinin çeşitli indirim ve ayrıcalıklardan faydalandırılması,

Kararları alınmıştır."