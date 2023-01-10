EYT’de ikinci kıdem tazminatı hesabı belli oldu

EYT ile emeklilik hakkı elde eden milyonların kıdem tazminatı taban ve tavan aylıkları 2023 yılı için netleşti.

Emeklilikte Taşa Takılanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşamki Kabine Toplantısı sonrası 2,2 milyon EYT’li kıdem tazminatı hesabı için araştırmalarını hızlandırdı. Emekli olmaya hak kazanmış ancak bir yandan da çalışmaya devam edecek olan kişilerin kıdem tazminatı için dikkat etmesi gereken birçok önemli nokta var. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dr. Okan Güray Bülbül ile Hukukçu Pamir Başer, EYT’li işçinin kıdem tazminatına yönelik bilinmeyen detayları anlattı.

KIDEM TAZMİNATI TABAN VE TAVAN ÜCRETİ DEĞİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 17 bin 904 lira 62 kuruş oldu. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 179 bin 40 lira olacak. Kıdem tazminatının yıllık taban tutarı ise 10.008 TL’ye yükseldi.

İKİNCİ KIDEM HESAPLAMASI

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, işçinin ikinci dönem sonunda kıdem tazminatı alıp alamayacağı konusunda iki uzman isim, “İşçinin işe başlatıldıktan sonra kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle iş sözleşmesinin sona ermesi halinde tekrar kıdem tazminatı hakkı doğuyor. Fakat bu neden emeklilik olamayacak ancak kıdem tazminatına hak kazandıran diğer fesih nedenleri varsa kıdem tazminatı hakkı doğacaktır. Yargıtay bugüne kadar verdiği kararlarda aynı kıdem süresi için birden fazla kıdem tazminatı ödenemeyeceği hükmünden hareketle önceki dönem için kıdem tazminatı ödenmişse, ilgili dönemi dikkate almamaktadır. Bu nedenle emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden, kıdem tazminatını alan işçinin tekrar işe başlaması ve bu dönemin de kıdem tazminatına hak kazandıracak bir nedenle sona ermesi halinde sadece son dönemin kıdem süresi dikkate alınacaktır” ifadelerini kullanıyor.

İKİNCİ KEZ KIDEM ÖDEDİ

Yargıtay’ın kıdem tazminatı ödendiği halde önceki dönemi dikkate aldığı tek durumun işverenin şeklen bir fesih uygulayıp, kıdem tazminatı ödemesi ve işçiyi aralıksız çalıştırmaya devam ettirmesi olduğunu söyleyen uzmanlar, “Yargıtay bu durumda tüm süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanması, önceki ödenen bedellerin yasal faiz ile birlikte bu tazminattan düşürülmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu kararın sonuçlarından kaçınmak isteyen, önceki dönemin kıdeminin sıfırlanmasını amaçlayan kimi işverenlerse, uyguladıkları fesihlerle tekrar işe başlatma arasına makul bir süre koymayı tercih etmektedir. Aynı durumun EYT kapsamında işten ayrılanlar için de söz konusu olup olmadığı tartışılmaktadır. EYT nedeniyle işten ayrılmada, Yargıtay’ın yaptırıma bağladığı durumun aksine işçinin iş sözleşmesini feshetmesi söz konusu olup, işveren fesih uygulamamaktadır” diyor.