İşin uzmanı 4 gün iş, 3 gün tatil modelini anlattı

Hem çalışanların hem de iş verenlerin bir numaralı gündem maddesi haline gelen "mesai gün ve saatleri değişecek" iddiaları için sosyal güvenlik uzmanı "değişime ayak uydurmak zorundayız" dedi ve diğer ülkelerdeki örneklerle değişikliğin avantaj ve dezavantajlarını tek tek anlattı.

Türkiye'de hem tüm çalışanların hem de tüm işverenlerin yakından takip ettiği "mesai saatleri düşecek" iddiaları ile ilgili olarak SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan CNN Türk ekranlarda dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak "Bakanlık tarafından bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberleri dikkate almayın" demişti.

Ancak sosyal güvenlik uzmanı Emin Yılmaz canlı yayında yaptığı açıklamada Covid-19 salgını sonrası dünyada iş hayatında yaşanan değişimlere Türkiye'nin de katılması gerektiğini belirterek mesai gün ve saat değişikliğinin faydalarını da açıkladı.

İşte Emin Yılmaz'ın açıklamaları:

"Pandemi ile birlikte çalışma hayatında bazı detaylar değişmeye başladı. Özellikle uzaktan çalışma gibi yeni bir uygulama tanıdık ve ardından hibrit çalışma, esnek çalışma gibi birçok yeni model ortaya çıktı. Dünya genelinde yeni sistemlere uyum sağlanıyor ve bu da beraberinde hukuk kurallarının değişmesini getiriyor. Dolayısıyla, bu yeni düzene mecburen ayak uydurmak zorunda kalacağız.

Bu bağlamda, İngiltere merkezli 4 Day Week Global adlı bir sivil toplum örgütü bulunuyor. Bu örgüt, İngiltere, Amerika ve Kanada'da pilot bölgeler üzerinde 6-12 aylık dönemlerde denemeler yapıyor. Birçok ülkede benzer denemeler mevcut. Hatta Belçika gibi Avrupa ülkelerinde bu uygulama yasalaştı. İşçiler, 4 gün çalışıp 3 gün tatil yapıyorlar.

Ancak, işverenlerimiz genellikle 3 günlük tatilden endişe duyuyorlar. Ancak, işçi ve işveren kayıpları konusunda endişe etmelerine gerek yok. Bu sistemde, Türkiye'de günlük 7,5 saatlik çalışma süresi bulunuyor.



Eğer 5 ya da 6 gün çalışılıyorsa, günlük çalışma süresine 1 ya da 2 saat ekleniyor, yani toplamda 8,5-9 saat çalışılıyor. Artan bu 1-1,5 saatlik çalışma süresi ise bir gün izin olarak değerlendiriliyor."

Mesai gün ve saat değişikliklerinin avantajları

Mesaî saatlerinin düzenlenmesinin avantajlarını detaylıca sıralayan Yılmaz, İngiltere'de 4 gün çalışma 3 gün izin sisteminin iş gücü verimliliğini yüzde 86'ya kadar artırdığını hatırlatarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu düzenleme, işçi ve işverenler için oldukça faydalı olacaktır. Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirerek hastalık izinlerinin azalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, şirketlerin insan kaynaklarındaki yedek personel ihtiyacını azaltacak ve bireylerin kendilerine ve ailelerine daha fazla zaman ayırmasını sağlayacaktır.



Bu çalışma modeli, iş arayanlar için cazip bir seçenek haline geldiğinden yetenekli insanların şirketlere çekilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, personel maliyetlerinin azalmasıyla birlikte yemek, enerji, ulaşım ve servis gibi masrafların da daha hesaplı hâle geldiği gözlemlenmektedir."

"Eğer mesai günü düşürülürse..."

Ancak, çalışma gün sayısının azalmasının bir dezavantajı da olduğunu belirten Yılmaz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu düzenlemeyle birlikte çalışma gün sayısı azaldığı için bazı işverenler ücret indirimi talep etti. Ancak, günlük olarak daha fazla çalışıldığı göz önüne alındığında iş ve üretim kaybının yaşanmadığını söyleyebiliriz."

Diğer ülkelerde durum nasıl ?

İngiltere, Hollanda, İspanya, İsveç, Portekiz, Danimarka, Belçika, Finlandiya, İzlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler, 4 günlük çalışma haftasına geçenler arasında yer alıyor.

Ayrıca, ABD, Almanya, Kanada, İsviçre ve Avustralya gibi ülkeler de 4 günlük çalışma denemelerini yapanlar arasında bulunuyor.