İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı belli oldu

İŞKUR, aralık ayı istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre, kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüş göstererek 3 milyon 53 bin 450 kişi oldu.

İŞKUR, Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 53 bin kişi olduğunu açıkladı.

İŞKUR, aralık ayı istatistik bültenini yayımladı. Verilere göre, kayıtlı işsiz sayısı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 düşüş göstererek 3 milyon 53 bin 450 kişi oldu. Kayıtlı işsiz sayısında geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,7 düşüş yaşandı.

Kayıtlı işsizlerin Kayıtlı işsizlerin yüzde 49,8’i erkek, yüzde 50,2’si kadın, yüzde 24,7’si 15-24 yaş grubunda yer aldı.

Açık iş sayısı ise aralıkta yıllık bazda yüzde 0,7 artışla 140 bin 530 olarak gerçekleşti.

231 bin kişi işe yerleştirildi

İŞKUR aracılığıyla aralık ayında 145 bin 262’si (yüzde 62,8) erkek, 85 bin 870’i (yüzde 37,2) kadın olmak üzere 231 bin 132 işe yerleşme gerçekleşti.

2022 yılında ise 1 milyon 395 bin 659 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

2022 yılında sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış Danışmanı/Uzmanı, Turizm Otelcilik Elemanı ve Konfeksiyon İşçisi” mesleklerinde gerçekleştirildi