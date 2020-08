''İşsiz sayısı TÜİK rakamlarıyla düşüyor, gerçekte ise rekor kırıyor''

Öztrak, açıklamasında şunları belirtti:

TÜİK’in açıkladığı Mayıs 2020 dönemine ait rakamlara göre ülkemizdeki işsiz sayısı 331 bin kişi azalarak 3,8 milyon kişiye düştü.

Ancak, iş bulma ümidini kaybettiği için ya da diğer nedenlerle iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar, eksik, yetersiz istihdam edilenler ile mevsimlik çalışanlar dahil edildiğinde, gerçek işsiz sayısı 10 milyon 570 bine, gerçek işsizlik oranı ise yüzde 30,6’ya ulaşarak rekor kırdı. Ülkemizdeki işsiz sayısı 109 ülkenin nüfusundan fazla.

Ayrıca, 2020 Mayıs dönemi itibariyle istihdamda göründüğü halde iş başında olmayanların sayısı da 5 milyon kişinin üzerinde. İş başında olmadığı halde çalışıyor görünenlerle birlikte, çalışmayan yurttaşlarımızın sayısı 16 milyona yaklaşıyor.

ÜLKEMİZİN UMUDU GENÇLER EVDE OTURUYOR

Genç işsizliği olağanüstü yüksek… Mayıs 2020 dönemi itibariyle Türkiye’de her dört gençten biri işsiz, her dört işsizden biri ise üniversite mezunu. 20-29 yaş arasında çalışacak, üretecek, Türkiye’ye değer katacak her 10 gencimizden 4’ü ne bir işte çalışıyor, ne de okulda okuyor. Ailelerin ve ülkemizin umudu olan 4,7 milyon gencimiz, evde oturup ailelerinin eline bakıyor. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin işsizliği bu ülkenin en önemli beka sorunudur.

UÇAN EKONOMİ DEĞİL, İŞSİZLİK

Son bir yılda, işi olup da işini kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 411 bin kişi oldu. Çalışan sayısı, son iki aydır 2,5 milyon dolaylarında azalıyor. Çalışan sayısında bu seviyede azalmalar mevcut seride daha önce görülmedi. İstihdamdaki düşüşün sektörel dağılımına bakıldığında, tarımda 308 bin, sanayide 274 bin, inşaatta 206 bin, hizmetler sektöründe 1 milyon 622 bin yurttaşımızın işini kaybettiği görülüyor. Hizmetler sektöründeki iş kaybının ayrıntılarına bakıldığında ise turizm sektörünün ciddi yara aldığı anlaşılıyor. Sektördeki istihdam kaybının üçte birinden fazlası “konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri” kolundaki istihdamdaki azalmadan kaynaklanıyor. Saray yönetiminin ülkeyi ve ekonomiyi değil, işsizliği uçurduğu TÜİK rakamlarıyla bile gizlenemez bir boyuta ulaşmış durumda.

BU REJİM DERDE DEVA OLMUYOR

Tek kişilik vesayet rejimi ülkede hiçbir derde deva olmuyor. Bu yönetim milleti görmüyor, sesini duymuyor. 2018’de krizin başladığı dönemden bu yana ortaya koyduğumuz çözüm önerileri Saray hükümeti tarafından dikkate alınmadı. Hastalık, aspirin tedavisiyle, pansumanla geçiştirilmeye çalışıldı. CHP olarak pandemi sürecinde de çok sayıda tedbir önerdik. Bu önerilerimize de kulak tıkandı. Oysa “Türkiye’nin ihtiyacı, istişareyle oluşturulmuş, yeni, güven veren, takvime bağlanmış bir ekonomi programı” dedik ama bu yapılmadı.

Bu aşamada, Saray hükümetinin ekonomik krizi çözmek için alabileceği en etkili tedbir, başta Damat Bakan olmak üzere artık güven duyulmayan yöneticilerin görevi bırakması ve liyakatli kadroların işbaşına gelmesinin önünü açmasıdır.

ÜLKEMİZİN YARININDA CHP VAR

Ülkemizin yarınlarında;

Sosyal demokrat politikalarıyla, hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve demokrasiye saygısıyla,

Hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği sosyal devlet anlayışıyla,

Çiftçinin, emekçinin alın terinin karşılığını verecek,

Emekliye insanca bir yaşamı sürdürmesine yetecek imkanları sağlayacak,

Ülkeye huzuru ve refahı getirecek,

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, milletimizi insani gelişmişlik liginde en üst sıralara taşımaya azmetmiş liyakatli kadrolarıyla Cumhuriyet Halk Partisi vardır.