İşte gerçek Türkiye: 189 kişilik kadroya, 54 bin kişi başvurdu

Şanlıurfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişi başvurdu.

Şanlıurfa ve Adıyaman’da açılan temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına, 13 bini üniversite mezunu olmak üzere 82 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi, 26 kişilik de güvenlik görevlisi kadrosu açtı. Temizlik görevlisi kadrosuna toplam 18 bin 552 kişi başvurdu. Başvuranlardan 3 bin 949’unun üniversite mezunu olduğu açıklandı. Güvenlik görevlisi kadrosu için açılan 26 kişilik kadro ise 2 bin 462 başvuru aldı. Başvuranların 949’unu üniversite mezunları oluşturdu.

Şanlıurfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna da 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişinin başvurduğu belirtildi. Kentteki 120 kişilik güvenlik kadrosuna yapılan başvuru sayısı ise 5 bin 910 oldu. Başvuranlar içindeki üniversite mezunu sayısı ise bin 503 ile ifade edildi.

Bölgedeki işsizliğin ve yoksulluğun ulaştığı içler acısı tablonun ortaya konulduğunu vurgulayan CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, şunları kaydetti:

“Vatandaşın mutfağında et yerine dert kaynıyor. Üniversite mezunu gençler iş bulamıyor, babalar eve çocukları uyuduktan sonra gidiyor. Bir yanda işsizlik azaldı diye gerçeklerle bağdaşmayan veriler açıklayan TÜİK, bir yanda temizlik veya güvenlik görevlisi olabilmek için umutla bekleyen on binlerce yurttaş… Ne yazık ki üniversite mezunu işsizler, evine ekmek götüremeyen anne babalar, iş bulamadığı için intihar eden yurttaşlar AK Parti iktidarı döneminde ülkemizin en acı gerçeği haline geldi. AK Parti iktidarı, haktan ve gerçek hayattan kopuk siyasetiyle gündemi ne kadar değiştirmeye çalışırsa çalışsın yurttaşlarımızın tek gündemi işsizlik ve yoksulluk.”

Birgün