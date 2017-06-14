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  4. 14 Haziran 2017 16:37

İstihdam yolsuzluğunda 12 gözaltı

İstihdam seferberliği kapsamında çok sayıda işçiyi kendi işyerlerinde çalışıyor gibi gösterip, maaşlarını kendi hesaplarına aktaran 3 işadamı ile birlikte 9 işçi gözaltına alındı.

İstihdam yolsuzluğunda 12 gözaltı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde İŞKUR tarafından yürütülen istihdam seferberliği kapsamında, çok sayıda işçiyi kendi işyerlerinde çalışıyor gibi gösterip, maaşlarını kendi hesaplarına aktaran 3 işadamı ile birlikte 9 işçi gözaltına alındı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Turhal'da esnaf olan Ö.Y., M.K. ve D.Y.'nin, işçinin SSK primi ve asgari ücretinin belirli bir süre işveren yerine İŞKUR tarafından karşılanmasını içeren istihdam seferberliği kapsamında, çok sayıda işçiyi kendi işyerlerinde çalışıyor gibi gösterip maaşlarını da kendi hesaplarına aktardığını tespit etti. Yaklaşık 6 aylık çalışma sonrasında polis ekipleri Turhal'da ticaretle uğraşan Ö.Y. D.Y.ve M.K.'nın yanı sıra olayla ilgisi bulunduğu iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına aldı. Ö.Y. ve M.K.'nın üzerinde yapılan aramada, istihdam seferberliği programı kapsamında işe yerleştirilen 20 kişinin maaş kartları bulundu. Şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğün'deki sorguları devam ediyor.

 
 

DHA

yolsuzluk , istihdam seferberliği