Kademeli emeklilikte kim kaç yaşında emekli olacak ?

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle giren AK Parti iktidarı, 31 Mart seçimleri için de kademeli emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Peki eğer yasalaşırsa kimler kaç yaşında hangi şartlarla emekli olabilir ?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için çıkarlan yasayı kaçıranlar için emekli olmanın başka bir alternatifi olarak 'kademeli emeklilik' görülüyor. Şu an için konu hakkında resmi bir açıklama gelmese de kademeli emeklilik senaryoları gündemde.

Geçen sene yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri öncesinde iktidar yıllardır gündemine almadığı hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "sakın bana bununla gelmeyin" dediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesini apar topar gündemine almış ve TBMM'den geçirerek yasalaştırmıştı.

EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca hak sahibi yıllardır kurduğu emeklilik hayaline kavuşurken bu sefer de EYT'den de faydalanamayan ve yine faydalananlar gibi emekli olabilmek için hayal kuran çalışanlar mağdur olmuştu.

Emeklilik şartları herkes için farklı olarak uygulanıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan emeklilikte yaşa takılanların (EYT) birçoğu geçen sene emekli olmuştu.

Şimdi de Türkiye yeniden sandık başına gitmeye hazırlanırken 2000 yılı sonrasında işe başlayanlar için emeklilik yolunu açan bir düzenleme teklifi Meclis'te...

Yeni düzenleme ile 2000-2008 arası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na kayıtlı olanlar ve emeklilikte yaşa takılanlar için emeklilik yolu açılıyor.

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde 1999 ile 2008 yılları arasında çalışanlar kısmi emeklilikten yararlanabilecek.

Kademeli emeklilik ne demek ?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

Kimler kademeli emeklilik ile emekli olabilir ?

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.

Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte aşağıdaki emeklilik senaryoları gündemde...

İşte sigorta giriş yıllarına göre kademeli emeklilik tablosu

-9 Eylül 1999 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.250 prim, erkekler için 45 yaş ve 6.250 pirim gün şartı aranacak.

-2000 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.325 prim, erkekler için 45 yaş ve 6.325 pirim gün şartı aranacak.

-2001 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.400 prim, erkekler için 45 yaş ve 6.400 pirim gün şartı aranacak.

-2002 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 43 yaş ve 6.475 prim, erkekler için 45 yaş ve 6.475 pirim gün şartı aranacak.

2003 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 44 yaş ve 6.550 prim, erkekler için 46 yaş ve 6.550 pirim gün şartı aranacak.

-2004 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 45 yaş ve 6.625 prim, erkekler için 47 yaş ve 6.625 pirim gün şartı aranacak.

-2005 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 46 yaş ve 6.700 prim, erkekler için 48 yaş ve 6.700 pirim gün şartı aranacak.

-2006 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 47 yaş ve 6.775 prim, erkekler için 49 yaş ve 6.775 pirim gün şartı aranacak.

-2007 sonrası SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı girişi olan kadınlar için 48 yaş ve 6.850 prim, erkekler için 50 yaş ve 6.850 pirim gün şartı aranacak.