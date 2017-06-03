Kıdem tazminatı görüşmelerinde büyük çatlak

Yenişafak’tan Arzu Kurum’un haberine göre; Kıdem tazminatı fonu düzenlemesinde işçi sendikaları gibi işveren sendikalarında da fikir ayrılığı oluştu. Hizmet Sektörü İşveren Sendikası düzenlemenin doğru olacağını ifade ederken, TİSK ise mutabakat sağlanmadığı sürece kıdem tazminatında değişiklik yapılmaması görüşünde.

Hükumet tarafından çalışmaları uzun zamandır sürdürülen ‘kıdem tazminatı fonu' konusu işveren sendikaları arasında fikir ayrılığına neden oldu. Hizmet Sektörü İşveren Sendikası yapılacak düzenlemenin çok yerinde ve doğru bir karar olduğunu ifade ederken, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) mutabakat sağlanmadığı sürece kıdem tazminatında değişiklik sağlanmamalı görüşünü savunuyor.

DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYORUZ

Hizmet Sektörü İşveren Sendikası Başkanı İbrahim Doğan Salman, kıdem tazminatı fonu konusunun işçi ve işveren arasında bugüne kadar sürekli itilaf konusu olduğunu vurgulayıp, “Konu bu şekilde çözüme kavuşacak. İşçinin kıdem almasıyla ilgili belirsizlik ve kaygıyı buna ilişkin birtakım suiistimallerin de önünü kapatmış olacak” diye konuştu. Hükumetin yaptığı düzenlemeyi son derece yerinde ve başarılı bir çözüm gördüklerini anlatan Salman, “Bu konuda atılacak adımları destekliyor ve kanun oluşmasını ümitle bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HAZIRLIKLAR DURDURULSUN

TİSK ise, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesine yönelik hazırlıkların durdurulmasını istedi. TİSK yönetim kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, “TİSK olarak beklentimiz, kıdem tazminatı konusunun gündemden çıkarılarak, bir an önce Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirecek, istihdam yaratma kararlarını cesaretlendirecek ve çalışma barışını güçlendirecek düzenlemelere odaklanılmasıdır” ifadesine yer verildi.

KAYBEDECEK ZAMAN YOK

TİSK açıklamasında, mevcut kıdem tazminatı sisteminin işverene ağır yük getirmesi yanında, işsizlik sigortası ve iş güvencesi kurumlarıyla birlikte uygulanıyor olmasının da ilave yük unsuru olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, sistemin iş barışı, işyeri disiplini, iş eğitimi ve işçi-işveren sosyal dengesi açısından da unsurları bulunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Bütün bunlar dikkate alınmadan yapılacak düzenleme işyerlerinde sosyal sorunlara yol açabilecektir” denildi. TİSK açıklamasında, sosyal tarafların mutabakatıyla bir düzenlemenin yapılması gerektiğin belirtilerek, “Türkiye'nin küresel rekabet yarışında kaybedecek zamanı bulunmamaktadır” denildi.