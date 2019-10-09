SON DAKİKA
YABANCI AJANSLAR: ''TÜRK ORDUSU SURİYE’YE GİRDİ!''
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. 09 Ekim 2019 11:49

Kirada oturan emekliye ek ödeme gelecek mi ?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), kirada oturan emekliler için 2 ayrı talebi gündeme taşırken, verilecek karar merakla bekleniyor.

Kirada oturan emekliye ek ödeme gelecek mi ?
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Vatandaşlara düşük taksitle ev sahibi olma imkanı sunan Toplu Konut İdaresi (TOKİ) halen konut projelerinden emeklilere yüzde 25 kontenjan ayırırken; TÜED bu oranın yüzde 50’ye çıkarılmasını talep ediyor. Yine TÜED, “Emeklilere kışın kira ve yakacak yardımı yapılsın” çağrısı yapıyor.

HER AY YARDIM YAPILACAK

Bu talepler hayata geçirilirse, TOKİ her projedeki konutlarının yarısını emeklilere ayıracak, daha çok emekli ev sahibi olabilecek. Emekliler, kira yerine kendi evinin taksitini ödeyecek. Diğer taleple de emekliler kirada oturdukları süre boyunca kira yardımıyla rahatlayacak. TÜED, yaptıkları Emekli Profili Araştırması’nda, her 3 emekliden birinin kirada oturduğunu tespit ettiklerinin altını çiziyor.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
emekli , ek ödeme , kira yardımı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM