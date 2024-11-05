Meslek meslek, memur ve emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu'un dün açıkladığı Ekim ayı enflasyon rakamları ile birlikte milyonlarca memur ve tüm emeklilerin 4 aylık enflasyon farkının yansıtılmış zamlı maaşları hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, eylül ayında enflasyon oranı aylık yüzde 2,97 olarak kaydedilmişti. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, memur ve emekli maaşlarındaki artışta belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da en düşük emekli maaşı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim 2024 enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'in Ekim 2024 enflasyon rakamlarına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24, aylık ise %1,29 oranında artış gösterdi.

Temmuz ayındaki aylık enflasyon oranı yüzde 3,32, ağustos ayında yüzde 2,47, eylül ayında yüzde 2,97 ve ekim ayında ise yüzde 2,88 olarak belirlendi.

Hangi memur, hangi emekli ne kadar zam alacak ?

İşte zamları hesaplanmış maaşlar tablosu:

4 aylık zam oranıyla SSK ve Bağ-Kur Emekli maaşları

Bağ-Kur (Esnaf) : 12.695 TL'den 14.226,02 TL'ye yükselecek

Bağ-Kur (Tarım) : 10.089 TL'den 11.305,73 TL'ye yükselecek

SSK (2000 öncesi) : 14.178 TL'den 15.887,87 TL'ye yükselecek

SSK (2000 sonrası) : 8.789 TL'den 9.848,95 TL'ye yükselecek

4 aylık zam oranıyla memur ve memur emeklisi maaşları

En düşük memur emekli maaşı : 17.586 TL’den 18.991,12 TL'ye yükselecek

En düşük memur maaşı : 39.205 TL’den 42.337,48 TL'ye yükselecek

Bekar memur maaş : 36.236 TL’den 39.131,26 TL'ye yükselecek

4 aylık zam oranıyla meslek gruplarına göre memur maaşları

Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4 : 57.762 TL’den 62.377,18 TL’ye yükselecek

Memur (Üni. Mezunu) 9/1 : 40.824 TL’den 44.085,84 TL’ye yükselecek

Uzman Öğretmen 1/4 : 52.575 TL’den 56.775,74 TL’ye yükselecek

Öğretmen 1/4 : 47.441 TL’den 51.231,54 TL’ye yükselecek

Başkomiser 1/3 : 58.074 TL’den 62.714,11 TL’ye yükselecek

Polis Memuru 8/1 : 52.552 TL’den 56.750,90 TL’ye yükselecek

Uzman Doktor 1/4 : 66.174 TL’den 71.461,30 TL’ye yükselecek

Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1 : 47.060 TL’den 50.820,09 TL’ye yükselecek

Mühendis 1/4 : 58.957 TL’den 63.667,66 TL’ye yükselecek

Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1 : 41.890 TL’den 45.237,01 TL’ye yükselecek

Profesör 1/4 : 85.671 TL’den 92.516,11 TL’ye yükselecek

Araştırma Görevlisi 7/1 : 56.537 TL’den 61.054,31 TL’ye yükselecek

Vaiz 1/4 : 49.161 TL’den 53.088,96 TL’ye yükselecek

Avukat 1/4 : 56.179 TL’den 60.667,70 TL’ye yükselecek

4 aylık zam oranıyla meslek gruplarına göre memur emeklisi maaşları

Müsteşar 1/1 : 63.946 TL’den 69.055,29 TL’ye yükselecek

Genel Müdür 1/1 : 56.598 TL’den 61.120,18 TL’ye yükselecek

Şube Müdürü (Lisans) 1/4 : 22.210 TL’den 23.984,58 TL’ye yükselecek

Memur (Lisans) 4/1 : 17.388 TL’den 18.777,30 TL’ye yükselecek

Öğretmen 1/4 : 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye yükselecek

Kaymakam 1. Sınıf 1/4 : 37.289 TL’den 40.268,39 TL’ye yükselecek

Başkomiser 1/4 : 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye yükselecek

Polis Memuru 1/4 : 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye yükselecek

Hemşire (Lisans) 1/4 : 26.338 TL’den 28.442,41 TL’ye yükselecek

Mühendis 1/4 : 26.372 TL’den 28.479,12 TL’ye yükselecek

Teknisyen (Lise) 1/4 : 18.934 TL’den 20.446,83 TL’ye yükselecek

Pratisyen Hekim 1/4 : 38.926 TL’den 42.036,19 TL’ye yükselecek

Profesör 1/4 : 46.122 TL’den 49.807,15 TL’ye yükselecek

İmam Hatip : 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye yükselecek

Avukat 1/4 : 26.568 TL’den 28.690,78 TL’ye yükselecek