Milyonlar merakla bekliyordu! A Haber'den al haberi: Asgari ücret 2 bin 605 TL olacak!

Türkiye'de çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret miktarına ilişkin iki toplantı yapıldı.

Salı günü de asgari ücretle ilgili üçüncü toplantı yapılacak.

Asgari ücret şu anda net 2324 lira brüt ise 3458 lira...

2021 ASGARİ ÜCRET İÇİN 3'ÜNCÜ TOPLANTI 22 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını 22 Aralık günü yapacak ve 2021 yılı asgari ücreti bu toplantı sonrası belli olacak.

A Haber muhabirinin aktardığına göre eğer yıllık enflasyon oranı baz alınır ve bunda ortak karar alınırsa 2021 yılı asgari ücretinin net 2605 lira olması bekleniyor.