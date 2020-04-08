Milyonlarca EYT'liye bir darbe daha!

Covid-19 salgınına karşı açıklanan ekonomi paketi patronları korurken, geniş halk kesimleri virüsün yarattığı sosyal tahribata karşı savunmasız bırakıldı. Bu kesimin içerisinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar da (EYT) bulunuyor. EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, “Yıllarca primlerimizi ödedik. Emekli edilmediğimiz gibi şimdi bir de işten çıkarmalarla karşı karşıyayız. Yaş itibariyle yeni bir iş bulmamız zaten zor. İşten çıkarmalar yasaklanmalı” dedi.

DERNEĞİN YÖNETİMİNDEN 2 KİŞİ İŞSİZ KALDI

Birgün gazetesinden Rıfat Kırcı'nın haberine göre yalnızca derneğin yönetim kurulunda bile 2 kişinin işten çıkarıldığını belirten Özüpak, şöyle konuştu: “Biz zaten yaşımızdan dolayı işsizlikle boğuşuyorduk. Şimdi de salgını fırsata çevirip yaşından dolayı arkadaşlarımızı işten çıkaranlar var. Biz yıllarca prim ödedik, emekli olamadığımız gibi bir de işsiz kaldık. Bu arkadaşlarımız 10 bin prim gününü doldurmuş, şimdi işsizler. Bizim sorunlarımızdan birisi de 45-50 yaş aralığındaki arkadaşlarımızın iş bulamaması, koronadan önce de böyle bir gündem vardı zaten. Şimdi hiç şansımız kalmadı maalesef. Sözün kısası korona öncesi de ekonomimiz zaten kötüydü, bu süreç ekonomimizi iyice vurdu. Her geçen gün de sayımız artıyor.”

BANKALAR FAİZDEN GERİ KALMIYOR

Borç içinde olduklarını vurgulayan Boran, sözlerini şöyle sürdürdü: “İki arada bir derede kaldık. Ailemiz için çalışmak zorundayız. Bankalarda krediler ertelendi sözde; ama hangi bankada ertelendi? Ödeme güçlüğümüz aşikârken faiz işletmekten geri kalmıyorlar. Bizim için alınmış hiçbir önlem yok. ‘Kalan sağlar bizimdir’ anlayışı var.”

Boran, taleplerini ise şöyle ifade etti: “Salgın sürecinde işten çıkarılmalar kesinlikle yasaklanmalı, işsiz kalan arkadaşlarımızın bütün verileri zaten devletin elinde mevcut. İşsizlik fonundan işsiz kalan, mağdur durumdaki arkadaşlarımıza neden ulaşılmıyor? O arkadaşlarımızın tenceresinin kaynaması, faturalarının ödenmesi neden istenmiyor? Devlet biz vatandaşlarına, sosyal devletin gereği olarak ekonomik destek versin. Biz zaten her şeyi peşinen ödedik. Yıllarca verdiğimiz emeğin, maaşlarımızdan ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz. Emeklilik hakkımızı istiyoruz.”