Milyonlarca memurun gözü bu zam haberinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesiyle 1.5 milyon memurun maaşı ve ikramiyesi yüzde 20 oranında artacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıklarken bazı kamu çalışanları için ek göstergeyi 3600’e çıkaracakları müjdesini vermişti. Çalışmayı değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurların yüreğine su serptiğini söyledi.

UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞÜLÜYORDU

Ek gösterge konusunun uzun zamandır görüşüldüğünü kaydeden Yalçın, “Memur-Sen olarak tüm toplu sözleşmelerinde ek gösterge konusunu dile getirmiştik. Uzun süredir masada görüşülüyordu. Mesafe alınamamıştı. Seçim bildirgesinde yapılması bizi mutlu etti” dedi.

HEYECAN OLUŞTURDU

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, çalışmanın büyük heyecan oluşturduğunu söyledi. Ek göstergelerdeki orantısızlığın uzun zamandır bir memnuniyetsizlik oluşturduğunu kaydeden Yalçın, “Bütün kamu görevlilerin beklentileri vardı. Beklentilerin gerçekleşmesi memurlarımızın yüreğine su serpmiştir” dedi.

DAHA DA GENİŞLETİLSİN TALEBİ

Yapılan ek gösterge çalışmasının genişletilmesini isteyen Yalçın, “3600 ek göstergenin yardımcı hizmetler başta olmak üzere diğer meslek gruplarında da yapılması gerekiyor. Ek gösterge konusu bir iki meslek üzerinde değil, beklenti içinde olan diğer meslek gruplarında da yapılmalı” dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ ÇALIŞMA TALEP ETSİN

Ek gösterge konusunun genişletilmesi çağrısı yapan Ali Yalçın, gösterge farklılıklarının bu sürecin içinde yapılmasını beklediklerini kaydetti. Yalçın, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuda ilgili bürokratlar ve yetkili konfederasyonla görüşülmesi sürecini başlatmasını bekliyoruz. Bu konuda tüm meslek gruplarına yönelik genişletilme düzenlemesinin yapılmasını istiyoruz” dedi. Ek göstergenin bazı meslek gruplarında yapılmasının diğer memurlarda ‘Biz yok muyuz?’ gibi sorgulamalar başlattığını belirten Yalçın, “Mutfak çalışmalarına başlanmasını bekliyoruz. Biz hazırız” dedi.

HEMEN HAYATA GEÇİRİLSİN

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan seçim beyannamesindeki; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılacağı yönündeki vaadini değerlendirdi. “Bu gelişme olumludur” diyen Önder Kahveci, “Dileğimiz seçimler beklenmeden bunların yerine getirilmesidir” dedi. Önder Kahveci “ek göstergelerinin 3600 olması bizim yılardır dile getirdiğimiz önemli taleplerimizdendir. Buna karşın ek gösterge sorunu unvan bazında yeniden ele alınıp, ek gösterge alamayan personele de ek gösterge verilerek, tüm ek gösterge rakamları 800’er puan artırılarak köklü bir düzenleme ile tamamen çözülmelidir. Dileğimiz seçimler beklenmeksizin Adalet ve Kalkınma Partisinin bu vaadini yerine getirmesi ve bir an önce polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimizin ek göstergelerinin 3600’e çıkarılmasıdır” dedi.

