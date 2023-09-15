Öğretmenlerin ek ders ücretlerine ek zam geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında ilave artışa gidileceğini duyurdu ve "Böylece aylık ücretlerinde 2023'te yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde ücretli ögretmenlerin ek ders ücretinde yüzde 25 artışa gidileceğini duyurdu.

21 yılda artan derslik ve öğretmen sayısıyla övünen Erdoğan, "Görevdeki öğretmenlerin yüzde 80'ini biz atadık" dedi.

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretlerinde yüzde 25 oranında ilave artışa gidileceğini söyleyen Erdoğan, "Öğretmenlerin aylık ücretlerinde bu yıl içinde yüzde 91 oranında artış yapmış olacağz. Lisans öğrencilerinin burslarını da yükseltiyoruz. Döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz" diye konuştu.

Kendi dönemlerinden önceki eğitim sistemini eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Yasakçı, tepk tipçi eğitim zihniyetinin kıskacında kaybettik. Sınav odaklı bakış açısı eğitim sistemimizin kanayan yaralarından biri oldu. Öğrencilerimizin sanat, spor gibi alanlardaki kabiliyetlerini keşfetmeye yarayacak eğitim modelleri uygulanmadı. Evlatlarımızı kendi dönemimizin şartlarına göre değil, onların yaşayacakları zamanın amaçlarına uygun olarak yetiştirmemiz gerekiyor."

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazartesi günü öğrencilerimiz okulları ve öğretmenleriyle buluştu. 780 bin kilometre kare vatan toprağının her karışında aşkla çalışan eğitim ordumuzun her bir neferine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Kıymetli öğretmenlerimizin hakkını ödeyemeyiz.

29 Ekim'de bu önemli yıl dönümüne ulaşmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonunun siyasi bir söylemden öte kapsamlı hedefler bütünü olduğu görülmüş oldu. Mayıstaki seçimlerde milletimizin Türkiye Yüzyılı'na olan güçlü desteği teyit edildi. Bu köprüyü güçlendireceğiz. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi 85 milyon el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz.

Böylesine kendimizden emin ve iddialı konuşmamızın arka planında 21 yıllık emek, özveri ve çalışma var. Biz ne yaptığımızı, 21 yılda neyi başardığımızı çok iyi biliyoruz. Kendimizi de, milletimizi de, Türkiye'nin potansiyelini de biliyoruz. 2002'den beri boş durmadık. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önündeki taşları temizledik, altyapısını kurduk.

Resmi eğitim kurumlarında ek ders karşılığında görev yapanlar ve usta öğreticilerimizle ilgili bir adım atıyoruz. Bu kardeşlerimizin saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz. Böylece aylık ücretlerinde 2023'te yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız.

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26 civarında bir zam yapmış oluyoruz. Her iki müjdemizin de hayırlı olmasını diliyoruz.

Türk demokrasisi sivil anayasa yapacak olgunluğa ulaşmış, 15 Temmuz ihanetinden alnının akıyla çıkarak rüşdünü ispat etmiştir. Elbette yeni anayasamızı 4 ana sütun üzerine inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunların da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri olduğunu ısrarla söylüyoruz.

İSİM VERMEDEN CHP'Lİ TANRIKULU'YA TEPKİ GÖSTERDİ

Bir tane sözde milletvekili benim Mehmetçik'ime saldırıyor. O Mehmetçik ki teröristlere karşı fedai can ediyor. Ama mensubu olduğu ana muhalefet partisi bu milletvekili müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor veya bir müeyyide uygulamıyor. Şu anda bu topluluk Allah'ın izniyle bu sözde milletvekillerine gereken dersi gerektiği zamanda en ideal şekilde verecek kalitededir.

Burslarda döviz bazlı artış

Milli Eğitim burslusu, lisansüstü öğrencilerimizin burslarını da okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz. Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında zam yapmış oluyoruz.

"Yapıcı eleştirilere açığız"

Eğitim meselesinde siyasi görüşü ne olursa tüm paydaşların yapıcı eleştirilere açığız. Yapılan her çalışmaya kapı duvar olmak yerine eğitimde kaliteyi artıracak projeler sunulsun ama doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu ideolojik kokofoniye mahkum edilmesin."