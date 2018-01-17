Prim borcu olana emeklilik kredisi müjdesi geldi

Sigorta prim borcu çok fazla olup da ödeyemeyen 100 binlerce emekli adayı var. Esnaf ve sanatkarlar, çiftçiler, serbest meslek erbapları bu grupta yer alıyor. Ödenemeyen prim borcu katlanarak artmaya devam ediyor. Primlerini kendisi ödeyen Bağkurlu’ya yasal olarak tanınan haklar var. Örneğin; 10-15 yıllık prim borcu dahi tek kalemde ödenebiliyor.

GÜNCEL DEĞERDEN

Bunun bir maliyeti var. Güncel değer aylık 700 lira. Ödenemeyen borçlar cezasıyla yükseliyor. 100 bin lirayı aşan borçlar mevcut. Bu borç ve prim eksiği nedeniyle emekli olamayan Bağkurlu’ya kredi imkanı geliyor. Bu konuyla ilgili müjdeli haberi Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken verdi.

FAİZ AVANTAJLI OLACAK

Bendevi Palandöken, önceki gün gerçekleştirilen ‘Türkiye Esnaf Buluşması’nda konuyu Başbakan Binali Yıldırım ve Gümrük Bakanı Bülent Tüfenkci ile masaya yatırdıklarını söyledi. İncelemelerin ardından tüm bankaların dahil olacağı bir sistem kurulacak. Prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara düşük faizli kredinin yolu açılacak.

MAAŞ GÖRE VADE

Emeklilik için yaş ve primi tamamlama şartı yer alıyor. Bu şartları taşıyanlar, SGK’dan ‘emekli olabilir’ yazısı aldıktan sonra bankalara müracaat edecek. Bankalar sigortalıya bağlanacak maaşa göre bir kredi ödeme planı çıkaracak. Kredi vadesi emeklilik maaşına ve bu maaşın prim borcunu karşılama oranına göre belirlenecek. Maaş borç bitene kadar çekilemeyecek.