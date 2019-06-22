Sağlık çalışanlarının zorunlu hizmet süresi düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi 6 yıldan 4 yıla düşürüldü” dedi.

Bakan Koca açıklamasında şunları söyledi:

“Uzun zamandır Bakanlığımız gündeminde olan, sözleşmeli sağlık personelinin 6 yıllık zorunlu çalışma süresinin düşürülmesine dair talepler TBMM komisyonunda değerlendirmeye alınmıştır. Komisyondan geçen kanuni düzenleme ile 6 yıl olan sabit pozisyonda çalışma süresi, 4 yıla düşürülmüştür.

Koca ayrıca, yapılan düzenlemenin hayata geçirilmesi sözleşmeli çalışan sağlık personelinin, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebileceğini söyledi.