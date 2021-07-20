Tam 5 bin TL'lik maaşla iş var, başvuran yok!

Toplu ulaşım sektöründe istihdam edilmek üzere 5 bin TL maaşla 50 şoför aradıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran” dedi.

Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi. Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız” diye konuştu.