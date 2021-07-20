  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çalışma Hayatı
  4. Tam 5 bin TL'lik maaşla iş var, başvuran yok!

Tam 5 bin TL'lik maaşla iş var, başvuran yok!

Tam 5 bin TL'lik maaşla iş var, başvuran yok!

Toplu ulaşım sektöründe istihdam edilmek üzere 5 bin TL maaşla 50 şoför aradıklarını söyleyen Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran” dedi.

Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi.

Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız” diye konuştu.

 

Etiketler otobüs şoförü maaş 5 bin tl iş başvurusu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Denize giren kaşınarak geri çıkmıştı! Nedeni belli oldu
Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi
Hazırlıklarınızı yapın! Yağışlı hava fena geliyor
Seda Sayan'ı ''filtresiz'' ve ''makyajsız'' görenler tanıyamadı
WhatsApp'tan yeni güncelleme... Unutan yandı!
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'nı kızdıracak Çağla Altunkaya itirafı
Deren Talu derin dekoltesiyle annesi Defne Samyeli'ye meydan okudu!
Erdoğan ''Türkiye’nin Taliban’ın inancıyla ters bir yanı yok'' dedi ortalık karıştı
Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti!
Satanlar da almayanlar da pişman! Fiyatlar uçtu