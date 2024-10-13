Türkiye'nin 7 bölgesinde, 7 farklı asgari ücretin önünü açan bölgesel asgari ücret geri mi dönüyor ?

Tüm çalışanların dört gözle beklediği 2025 yılı asgari ücret zammı için her gün yeni bir zam oranı iddiası gündeme gelirken bu sefer de MÜSİAD bölgesel asgari ücret düzenlemesi istedi.

Milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında toplanarak 2025 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda... Geçmiş yıllarda yapılan tüm asgari ücret artışları ya enflasyon oranıyla paralel ya da onun 5-10 puan üstünde gerçekleşmiş durumda. Bu sebeple bu yılda komisyonun ilk bakacağı veri enflasyon olacak. Bu kritik toplantıya daha 2 ay varken asgari ücrete yapılması planlanan muhtemel zam tahminleri şimdiden konuşulmaya başlandı bile.

Ekonomistlerin tahminleri asgari ücrete yüzde 40 ile 45 bandında bir zam yapılması olurken işverenler asgari ücret zammının yüzde 30'la sınırlandırılmasını talep ettiği bilgisi gündeme bomba gibi düşmüştü.

Asgari ücret zammı için tartışmalar sürerken

İstanbul ile Anadolu'daki hayat koşullarının bir olmadığını savunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret talep etti.

NOW'a konuşan Asmalı, Anayasa Mahkemesi'nin 50 yıl önce 'eşitsizlik' ilkesine uymadığı gerekçesiyle bölgesel asgari ücreti kaldırdığını hatırlattı.

"Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük." diyen Aslmalı, bölgesel asgeri ücretin geri gelmesi gerektiğini söyledi. Anadolu ile İstanbul arasındaki kira farkının 10 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Asmalı, "Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var." dedi.

Ancak Asmalı'nın ısrarla geri gelmesini istediği bölgesel asgari ücret fikrine sendikalar ve çalışma hayatı uzmanları karşı çıkıyor.

Sosyal Politikalar Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, bölgesel asgari ücretin üniter devlet sistemlerinde ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.

Çelik, "Bölgesel asgari ücret dipsiz bir kuyudur. Metropoliten kentlerde, aynı şehir içinde bile ciddi yaşam farkları söz konusu olduğu için hangi bölgelere nasıl uygulanacağı ciddi bir tartışma konusu olacaktır." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün ise "İşçilik ücretlerini aşağı çekmek için yapmayacakları öneri kalmayacak." dedi.

Türkiye'de 1951-1974 yılları arasında uygulanan bölgesel asgari ücret sisteminden Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde vazgeçilmişti.

Peki 2025 yılı zamlı asgari ücret için masada hangi rakamlar var ? İşte asgari ücret zam tahminleri...

İktidarın Orta Vadeli Programı'na göre...

OVP Enflasyon Tahmini: Yüzde 41,5

Asgari ücret tahmini: 24.058 TL

TCMB'nin enflasyon beklentisine göre

Merkez Bankası Anketi: Yüzde 43,14

Asgari ücret tahmini: 24.336 TL

Anadolu Ajansı'nın enflasyon tahminine göre

Anadolu Ajansı Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,64

Asgari Ücret Tahmini: 24.251 TL

Reuters'in enflasyon tahminine göre

Reuters Enflasyon Tahmini: Yüzde 42,95

Asgari Ücret Tahmini: 24.304 TL

Finansal Kurumlar Birliği'nin enflasyon tahminine göre

Finansal Kurumlar Birliği Enflasyon Tahmini: Yüzde 49,39

Asgari Ücret Tahmini: 25.399 TL