Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları belli oldu

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi Eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Eylül 2024 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı raporunu açıkladı.

BİSAM’ın yaptığı hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) eylül ayı için 20 bin 478 TL olarak belirlendi.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre yoksulluk sınırı ise 70 bin 835 TL olarak tespit edildi.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 5 bin 718 TL olurken bu değer yetişkin bir kadın için 5 bin 445, 15-18 yaş bir genç için 5 bin 716, 4-6 yaş arası bir çocuk için 3 bin 609 TL olarak belirlendi.

Meyve ve sebzenin sepette önemi artıyor

Günlük harcamalarda en yüksek maliyet grubunu ise 197,05 liralık harcama gereksinimi ile meyve sebze grubu oluşturdu.

İkinci en yüksek maliyetli harcama grubu 185,5 liralık harcama gereksinimi ile süt ve süt ürünleri oldu.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 132,56 lira olarak belirlendi.

Öte yandan ekmek için günlük 57,11 lira, katı yağ ve sıvı yağ için 33,95 lira, yumurta için 12,08 lira, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 15,74 lira harcama yapılması gerektiği tespit edildi.

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda meyve ve sebze %28,9 ile ilk sıradayken, süt ve süt ürünleri grubunun payı %27,2 oldu.

Et, yumurta ve kurubaklagiller grubunun payı ise % 26,1 seviyesinde ölçülürken, diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı %7,3 olarak tespit edildi.