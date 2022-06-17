Ünlü ekonomist ek zam sonrası asgari ücreti kuruşu kuruşuna açıkladı

Asgari ücrete ek zam hazırlığındaki AK Parti iktidarının önündeki zam oranı belli olmaya başladı. Ekonomist Prof. Volkan Öngel masadaki zam oranını açıklayarak, zamlı asgari ücret tahminini kuruşu kuruşuna açıkladı.

Milyonlarca vatandaş asgari ücrette yapılacak yeni bir artışa umut bağlarken uzman isimlerden alınacak ücrete ilişkin yeni tahminler gelemeye devam ediyor.

Prof. Dr. Volkan Öngel, asgari ücrete ara zam yapılacak olmasına ilişkin görüşleri şöyle:

“Özellikle Mayıs ayı başından beri farklı zamanlarda dile getirilen Asgari Ücret ile ilgili yıl içerisinde düzenleme olabileceği yönünde ki söylemler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in enflasyon tahribatlarına karşı çalışanları korumak vazifemiz açıklamasından sonra hız kazandı. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında dün gerçekleşen görüşme sonrasında yapılan açıklamalar ise bu düzenlemenin artık çok uzak olmadığını düşündürüyor. Özellikle sabit gelirlinin yaşam şartlarında enflasyondan kaynaklı tahribatların giderilmesi düşüncesi göz önüne alındığında yıl başında yapılan asgari ücret zammına ek olarak yüzde 30 civarında bir artışın yapılabileceği görülüyor.”

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILIR?

Yüzde 30 oranında yapılacak artışın gerçekleşmesi durumunda net 4 bin 253 lira 40 kuruş olan asgari ücret seviyesinin 5500 TL üzerine çıkarak 5 bin 529 TL olabileceğini söyleyen Volkan Öngel, “Tabii en çok konuşulan konulardan olan bu artışın işverenler tarafından nasıl karşılanacağı sorusu içinde özellikle sosyal güvenlik prim ödemelerinde bir devlet desteğinin olabileceği düşünülüyor.” dedi.