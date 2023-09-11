Cari açık temmuzda 5,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari açık temmuz ayında 5 milyar 466 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 58,5 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Temmuz’a ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, cari açık temmuz ayında 5 milyar 466 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış cari açık 58,5 milyar dolara yükseldi.

Ekonomistlerin beklentisi ise 4,5 milyar dolar olması yönündeydi.

Cari denge haziran ayında 674 milyon dolar fazla vermiş; Ekim 2021’den bu yana ilk kez aylık fazla kaydedilmişti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 10,4 MİLYAR DOLAR

Temmuzda altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 717 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5,9 milyar dolar oldu. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 903 milyon ABD doları ve 85 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

1,1 MİLYAR DOLARLIK PORTFÖY GİRİŞİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 392 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 1,160 milyar dolarlık net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 734 milyon ABD doları ve 18 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 353 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 942 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

RESMİ REZERVLERDE 2,7 MİLYAR DOLAR ARTIŞ

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.186 milyon ABD doları net artış, Türk lirası cinsinden 206 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 980 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak Genel hükümet, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 35 milyon ABD doları, 483 milyon ABD doları ve 181 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 2,7 milyar dolar net artış oldu.