  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Çayın ardından, kahve ve şekere de zam geldi

Çayın ardından, kahve ve şekere de zam geldi

Çayın ardından, kahve ve şekere de zam geldi

Zam haberler art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak çaya gelem zammın ardından, kahve ve şekere de zam geldiği öğrenildi.

Döviz krizi ile geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren etkisini arttıran ekonomik kriz, her geçen gün yurttaşlara 'zam' olarak geri dönüyor. 

Gıda, ulaşım, enerji gibi birçok yaşamsal sektörlerde yapılan zamlara da neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor. 

 ÇAYA ZAM GELDİ
Bugün ise üç ürüne gelen zamlar, tepki çekti.

İlk olarak Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi. 

Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!Güncel

TÜRK KAHVESİ VE ŞEKERE DE ZAM
Çaya gelen zam haberinin hemen ardından Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Türk kahvesine yüzde 21, küp ve toz şekere ise yüzde 20 zam geldiğini açıkladı.

Cumhuriyet

Etiketler çay şeker zam
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Gelinin giydiği gelinliği gören damat dondu kaldı!
Optimar Araştırma, son anketini canlı yayında açıkladı
NASA'nın ''Ayakkabıyla bile girilmemeli'' dediği Salda Gölü bu hale geldi
Dolar, Euro ve altın yeniden yükselişe geçti!
Masumlar Apartmanı satışa çıkarıldı! Sürpriz bir de talibi var
2 yıldır boş duran evine giren kadın gözlerine inanamadı
Türkiye bunu da gördü: Bozuk paraları hurdacıya satan kişi gözaltına alındı
Cinsel ilişkinin saati olur mu demeyin! Bilim insanları en uygun saati açıkladı
Çaykur'dan çaya yüzde 43,7 zam!