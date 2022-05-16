Çayın ardından, kahve ve şekere de zam geldi

Zam haberler art arda gelmeye devam ediyor. Son olarak çaya gelem zammın ardından, kahve ve şekere de zam geldiği öğrenildi.

Döviz krizi ile geçtiğimiz yılın sonlarından itibaren etkisini arttıran ekonomik kriz, her geçen gün yurttaşlara 'zam' olarak geri dönüyor.

Gıda, ulaşım, enerji gibi birçok yaşamsal sektörlerde yapılan zamlara da neredeyse her gün bir yenisi ekleniyor.

ÇAYA ZAM GELDİ

Bugün ise üç ürüne gelen zamlar, tepki çekti.

İlk olarak Çaykur, çaya ortalama yüzde 43.71 oranında zam yaptı. Yeni liste toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

TÜRK KAHVESİ VE ŞEKERE DE ZAM

Çaya gelen zam haberinin hemen ardından Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, Türk kahvesine yüzde 21, küp ve toz şekere ise yüzde 20 zam geldiğini açıkladı.

Cumhuriyet