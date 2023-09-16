Cevdet Yılmaz tek haneli enflasyon için tarih verdi

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "OVP ile 2026'da tek haneli enflasyon rakamlarına düşeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) da dahil olmak üzere ekonomi üzerine sorulara yanıtlayarak, "OVP çok önemli amaçlar ortaya koyduk. Dünya tarihinin en büyük afetlerinden birisini yaşadık. Depremin yaralarını sarmalıyız, asıl iş şimdi başlıyor. Afet riski olan alanlarda da riski azaltmamız gerekiyor. OVP'nin birinci amacı bu. İkinci amacı ise enflasyonun tek haneli rakamlara indirilmesi. Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmemeliyiz. İstihdam artışı da öngörüyoruz. Sürdürülebilir sosyal adaleti de oluşturacağız. Vergi adaletinden tutun sağlık hizmetlerine varıncaya kadar tüm bunlar OVP'nin birer parçası" dedi.

'YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN HUKUKİ BİR PAKET DÜŞÜNÜYORUZ'

"Türkiye'nin bir cari açık meselesi var ve bu uzun yıllardır var. Dünya'ya gideceksiniz kendinizi anlatacaksınız. Yatırım potansiyellerini tanıtmanız lazım. Örneğim Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken çok güzel bir çalışma yaptık. Gittiğimizde somut proje önerilerini ortaya koyduk, 'Gelin bize yatırım yapın' demedik. Ayrıca yatırım ortamını iyileştirmek için hukuki bir paket düşünüyoruz."

2024 YILINDA VERGİLER ARTIRILACAK MI?

OVP'deki vergi düzenlemesine yönelik soruları yanıtlayan Yılmaz, "Bu vergi gelirlerindeki artış her zaman vergilerdeki artışla olmak durumunda değil. Öngördüğümüz çerçevede 4 önemli etkiden bahsedebiliriz. Gelecek yıl vergi gelirleri niye bu kadar yüksek? Birincisi şu; biz bu yıl tedbirler aldık biliyorsunuz bütçe açığımızı aşağıya çekebilmek ve vergi gelirlerimizi arttırmak için. O tedbirlerin bu yıla yansıması yarım yıl. 2024'e yansıması ise tam yıl. Dolayısıyla böyle bir fark var. İkincisi kayıt dışılıkla çok daha etkin ve dijital bütün imkanları kullanarak mücadele etme kararlılığımız var. Bu birtakım gelirlerimiz üzerinde etkilerini bekliyoruz. Tahakkuk tahsilat oranlarını arttıracağı idari tedbirler öngörüyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar vergi gelirlerinde hiçbir oransal değişme yapmasanız bile toplam vergi gelirinde bir farklılık oluşturacak. Dördüncüsü de tabii enflasyon. Enflasyon dediğiniz hadise, kamunun giderlerini arttırdığı gibi gelirlerini de arttırıyor. Vergi gelirlerini de diğer gelirleri de arttırıyor. Oradan da gelecek katkılar var. Bütün bunlarla birlikte baktığınızda vergi gelirlerindeki artışı büyük oranda en azından izah edebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.