Cevdet Yılmaz'dan faiz artırımıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken kur hedefi sorusuna devam etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın faiz artışlarıyla ilgili olarak Yılmaz "Bugün geldiğimiz noktada, beklenen enflasyonu baz aldığımızda önemli bir yere geldik. Enflasyondaki süreçler olumlu gerçekleşirse Türkiye farklı bir yere doğru gidecektir. Hedefimiz hem enflasyonu hem de faizi uzun vadede tek rakamlı sayılara düşürmek" dedi.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Kurdaki artışla ilgili olarak serbest kur politikasının izlendiğini ifade eden Yılmaz, kur hedeflerinin olmadığını ifade ederek "Enflasyonun olduğu ortamda nominal kurda bir artış olacaktır" açıklamasını yaptı. Yılmaz, açıklamasının devamında ise kripto para ile ilgili yapılacak düzenlemeye değindi.

FAİZ ARTIŞI DEVAM EDECEK Mİ?

"Merkez Bankası'nın açıklamalarına bakacağız, yeterli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı açıklanmıştı. Bugün geldiğimiz noktada, beklenen enflasyonu baz aldığımızda önemli bir yere geldik.

YAPISAL REFORM MESAJI

Enflasyondaki süreçler olumlu gerçekleşirse Türkiye farklı bir yere doğru gidecektir. Hem enflasyonu hem de faizi uzun vadede tek rakamlı sayılara düşürmek. Bunun için tüm enstrümanları kullanıyoruz. Yapısal reformlara daha çok yoğunlaşacağız. Yapısal reformlar bir ülkenin görünümüne önemli katkı sağlıyor.

2026 HEDEFİNİ AÇIKLADI

Yıl ortasından itibaren enflasyonda sadece aylık bazda değil, yıllık bazda da düşüşü göreceğiz. 2025'te düşüşü daha net göreceğiz. 2026'da ise tek haneli enflasyona ulaşacağız.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Kur ile ilgili, serbest kuru takip ediyoruz. Kur hedefimiz yok. Kurda daha istikrarlı bir yapıyı tercih ediyoruz. Son dönemlerde kurda piyasa için bir istikrarın oluştuğunu görüyoruz. Enflasyonun olduğu ortamda nominal kurda bir artış olacaktır.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ

Bizim yapacağımız düzenleme çerçeve bir düzenleme olacaktır, çok detaylı bir düzenleme değil. Gri liste açısından da önemli bu."