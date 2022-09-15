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Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı

Çiğ süt tavsiye fiyatı açıklandı

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının litre başına 7,50 lira olarak belirlenmesine karar verdi.

USK'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 15 Mayıs 2022'den itibaren geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatının litre başına 7,50 lira olarak belirlendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının 'çiğ süt destek primi hariç' üreticinin eline net 7,50 lira geçecek şekilde belirlenmesine, soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde üreticiye ayrıca ödenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

Etiketler çiğ süt fiyatı Ulusal Süt Konseyi
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