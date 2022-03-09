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Coca-Cola da Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

Coca-Cola da Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu

McDonald’s ve Starbucks'ın ardından Amerikalı içecek şirketi Coca-Cola da Rusya'daki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Amerikalı içecek şirketi Coca-Cola'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonuyla ilgili, "kalbimiz Ukrayna'daki bu trajik olayların akıl almaz etkilerine katlanan insanlarla" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Coca-Cola'nın Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığı, koşullar geliştikçe durumun izlenmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kahve şirketi Starbucks ve fast-food devi McDonald’s da ülkedeki faaliyetlerini askıya almıştı. 

Etiketler Coca-Cola yaptırım faaliyet rusya
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