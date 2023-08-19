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Depoları fulleyin! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Depoları fulleyin! Akaryakıta bir zam daha geliyor
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Petrol fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle sıklıkla fiyatı değişen akaryakıta bu gece yeniden zam geliyor.

Seçimin ardından peş peşe gelen zamların ardından motorinde indirim yapılmıştı.

İstanbul'da bugün motorinin litresi 36 lira 83 kuruşa satılıyor. Ankara'da litre fiyatı 37 lira 32 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 49 kuruş.

NTV'nin haberine göre motorine bu gece 22 Ağustos itibariyle 1 lira zam gelecek.

Zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı 38 liraya yaklaşacak. 

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Söz konusu zam resmen pompaya yansıtılana kadar benzinin litresi Ankara'da 38.24 TL'den, İzmir'de 38,35 TL'den ve İstanbul'da ise 37,72 TL'den satılacak. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 37,32 TL, İzmir'de 37,49 TL ve İstanbul'da ise 36,83 TL olarak satılmaya devam edilecek.

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