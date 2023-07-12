Dev bankadan dikkat çeken Dolar/TL kararı

Citibank, 22 Haziran'da açtığı dolar/TL uzun pozisyonunu kapattığını duyurdu.

Citi stratejistleri, dolar/TL spot piyasada 24 seviyesindeyken, 22 Haziran’da 3 aylık forward uzun pozisyonu kapatmaya başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin notta, “Yaz sezonuna girilirken Türkiye’de rezervler ve para birimi, turizmden ve belki de bazı karşılıklı fonlamalardan destek görebilir” denildi.

Bloomberg'in aktardığına göre stratejistler işlemi yüzde 5,67 kârla 26,13 spot referans seviyeden kapattı.

Notta konuyla ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk Suudi Arabistan ziyaretine hazırlanıyor. Bu gezinin ikili finansman anlaşmalarına ilişkin yeni bir taahhüt dalgasını açığa çıkaracağına inanıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük hareketlerin olası olmadığını düşünüyoruz ve bu aşamada beklemede kalmayı tercih ediyoruz.

Seviyeleri takip edeceğiz ve orta vadede TL yönü için düşüş eğilimini sürdüreceğiz.”