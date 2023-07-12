  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Dev bankadan dikkat çeken Dolar/TL kararı

Dev bankadan dikkat çeken Dolar/TL kararı

Dev bankadan dikkat çeken Dolar/TL kararı
Güncelleme:

Citibank, 22 Haziran'da açtığı dolar/TL uzun pozisyonunu kapattığını duyurdu.

Citi stratejistleri, dolar/TL spot piyasada 24 seviyesindeyken, 22 Haziran’da 3 aylık forward uzun pozisyonu kapatmaya başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin notta, “Yaz sezonuna girilirken Türkiye’de rezervler ve para birimi, turizmden ve belki de bazı karşılıklı fonlamalardan destek görebilir” denildi.

Bloomberg'in aktardığına göre stratejistler işlemi yüzde 5,67 kârla 26,13 spot referans seviyeden kapattı.

Notta konuyla ilgili ise şu ifadeler kullanıldı:

“Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk Suudi Arabistan ziyaretine hazırlanıyor. Bu gezinin ikili finansman anlaşmalarına ilişkin yeni bir taahhüt dalgasını açığa çıkaracağına inanıyoruz. Önümüzdeki birkaç hafta içinde büyük hareketlerin olası olmadığını düşünüyoruz ve bu aşamada beklemede kalmayı tercih ediyoruz.

Seviyeleri takip edeceğiz ve orta vadede TL yönü için düşüş eğilimini sürdüreceğiz.”

Etiketler citibank dolar türk lirası pozisyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e: ''Sen adam değilsin!''
Çalışanların emeklilik hayali suya düştü!
''Simge Sağın güzelliği diye bir şey var!'' Bu paylaşımlarıyla kabul ettirdi
İşte klimasız serinlemenin 10 yöntemi
Prof. Dr. Naci Görür: ''7,2 ya da 7,6 deprem bekliyoruz!''
Asrın felaketinden 6 ay sonra işte Antakya'nın son hali...
Ölü bulunan ''Maserati'li polis''in eşi isyan etti
Burcu Esmersoy'dan ''kim inanır 50'ye merdiven dayadığıma'' pozları
Aslıhan Gürbüz ve İsmail Hacıoğlu çiftinden kötü haber
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması