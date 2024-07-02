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Dev bankadan dikkat çeken Türk Lirası önerisi

Dev bankadan dikkat çeken Türk Lirası önerisi
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TCMB'nin dolarizasyon ile mücadele için aldığı para politikası kararları sonrasında Citigroup stratejistleri sıkı para politikası ve cesaret verici ekonomik temeller sebebiyle forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerdi. Citi, 6 ay forwardla dolara karşı TL uzun pozisyon tavsiye etti.

Citigroup stratejistleri sıkı para politikası ve cesaret verici ekonomik temeller sebebiyle forward kontratları üzerinden dolara karşı lira uzun pozisyon önerdi. Citi, 6 ay forwardla dolara karşı TL uzun pozisyon tavsiye etti.

Aralarında Luis Costa’nın da olduğu stratejistler “Kısa USDTRY pozisyonuna yeniden giriyoruz. Uzun EM pozisyonlanmadaki geniş çaplı geri çekilmenin yol açtığı EM carry sepetindeki çözülmenin ardından son dönemde hedefe ulaşmamız sonucu uzun lira pozisyonumuzda azaltmaya gitmiştik” diye yazdı.

Stratejistler ters dolarizasyon sürecinin devam etmesini ve tüketim aktivitesinde azalmanın sürmesini bekliyor.

Enflasyonda zirvenin geride kalmasının ardından yurt içi enflasyon beklentilerinin düştüğünü kaydeden stratejistler yaz aylarında görece daha dengeli lira akışı olabileceğini belirtti.

Açıklamada “6 ay vadeli forwardlar üzerinden işleme giriyoruz. (spot referans 32,7, 6 ay forward referans 39,5). Tavsiyeye yönelik riskler arasında beklenenden daha güvercin merkez bankası var. Hedef +%5, zarar kes -%2,5” ifadesi yer aldı.

Citi haziran ayında dolara karşı lira uzun pozisyonunu kapamıştı.

Etiketler dolar türk lirası dolarizasyon pozisyon öneri
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