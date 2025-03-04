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Dev market zincirinden 100 üründe indirim: Fiyatlar 2024 yılına geri döndü

Dev market zincirinden 100 üründe indirim: Fiyatlar 2024 yılına geri döndü
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Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden Şok Marketler düzenlediği kampanya ile mart ayı boyunca 100 ürünü 2024 fiyatıyla satışa sunduğunu duyurdu.

ŞOK Marketler, mart ayı boyunca 100 temel ihtiyaç ürününde düzenlediği kampanya ile 1-31 Mart tarihleri arasında 100 ürünü geçen yılın mart ayı fiyatlarıyla satışa sunuyor. Kampanyaya dahil ürünler arasında zeytinden kaşar peynirine, mercimek ve kuru fasulyeden zeytinyağına temel gıda ürünleri ve çamaşır suyu gibi temel temizlik ve hijyen ürünleri yer alıyor. Kampanyaya dahil olan ürünler web adresinden incelenebilir.

‘DAYANIŞMA AYI RAMAZAN’DA HANELERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ’

Ramazan kampanyası hakkında değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, “Ramazan, birlik ve dayanışma ayı. Biz de 100 temel ihtiyaç ürününü geçen yılın fiyatlarıyla satışa sunarak müşterilerimizin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Paylaştıkça bereketin arttığına inandığımız bu kıymetli ayda her zaman olduğu gibi ülkemiz ekonomisine ve müşterilerimizin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Ramazan’ın ülkemize ve milletimize huzur getirmesini temenni ederiz” dedi. 

DHA

Etiketler market şok marketler indirim
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