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Dış ticaret istatistikleri açıklandı

Dış ticaret istatistikleri açıklandı
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TÜİK verilerine göre dış ticaret haddi, eylülde bir önceki yılın aynı dönemine 14 puan artarak 86,3 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2023 dönemine ilişkin Dış Ticaret Endeksleri'ni açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret haddi, eylülde 86,3 oldu. Endeks bir önceki yılın aynı dönemine göre yükselirken ağustos ayına göre düştü. Ağustosta dış ticaret haddi 86,8 olarak açıklanmıştı.

 

İhracat birim değer endeksi %1,2 azaldı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %0,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,4 azaldı, yakıtlarda %11,2 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.

İhracat miktar endeksi %0,7 arttı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %6,6 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %14,1 arttı, yakıtlarda %13,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,2 azaldı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Eylül 2023
[2015=100]

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Eylül 2023 


İthalat birim değer endeksi %17,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %8,4 azaldı, yakıtlarda %43,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %18,0 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,6 azaldı.

İthalat miktar endeksi %3,1 arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %11,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %15,4 azaldı, yakıtlarda %12,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %7,7 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Eylül 2023
[2015=100]

 İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Eylül 2023
 

Dış ticaret endeksleri, Eylül 2023
[2015=100]

  İhracat İthalat
  Endeks   Endeks  
Sektörler
(SITC Rev.4)		 Eylül 2022 Eylül 2023 Değişim
(%)		 Eylül 2022 Eylül 2023 Değişim
(%)
  Birim değer endeksleri
Genel 110,0 108,7 -1,2 152,1 126,1 -17,1

Gıda, içecek ve tütün

 95,7 95,0 -0,7 121,8 111,5 -8,4

Hammaddeler (yakıt hariç)

 124,3 108,9 -12,4 153,6 125,9 -18,0

Yakıtlar

 181,8 161,4 -11,2 300,8 170,4 -43,4

İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

 107,7 108,0 0,3 115,8 109,3 -5,6

SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

 139,3 161,2 15,7 162,2 181,7 12,1
  Miktar endeksleri
Genel 163,2 164,3 0,7 118,9 122,6 3,1

Gıda, içecek ve tütün

 166,6 177,6 6,6 154,8 137,4 -11,2

Hammaddeler (yakıt hariç)

 159,3 181,8 14,1 116,0 98,2 -15,4

Yakıtlar

 221,7 251,7 13,5 91,4 102,6 12,3

İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

 169,1 162,0 -4,2 119,5 128,7 7,7

SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

 18,0 57,4 219,5 555,4 342,9 -38,3

STIC : Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %3,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Ağustos ayında 154,4 iken 2023 Eylül ayında %3,1 oranında artarak 159,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Eylül ayında 156,5 iken 2023 yılı Eylül ayında %4,8 oranında artarak 164,0 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,9 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Ağustos ayında 129,6 iken 2023 Eylül ayında %2,9 oranında azalarak 125,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Eylül ayında 114,8 iken 2023 yılı Eylül ayında %6,6 oranında artarak 122,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Eylül 2023
[2015=100]

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Eylül 2023

Dış ticaret haddi 2023 yılı Eylül ayında 86,3 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Eylül ayında 72,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 14,0 puan artarak, 2023 yılı Eylül ayında 86,3 oldu.

Dış ticaret hadleri, Eylül 2023
[2015=100]

Dış ticaret hadleri, Eylül 2023

Etiketler dış ticaret istatistikleri tüik veriler ticaret dış ticaret
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