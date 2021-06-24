Doalr artıyor, Euro artıyor deyip TL düşüyor diyemeyen

Türk lirası, 2021'in ilk yarısında dolar karşısında yüzde 14'lük düşüşle, en fazla değer kaybeden para birimleri arasına girdi. Brezilya Reali ve Ukrayna Grivnası ise değer kazandı. Kaynak: TL'de rekor düşüş! 36 para birimi arasında...

ABD'de, enflasyonun yükseleceği endişesine karşı faizlerin artmayacağı ve daha sıkı para politikalarının henüz gündemde olmadığı yönündeki açıklamalar doları düşüş çizgisinde tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün Temsilciler Meclisi'nde yaptığı sunumda yalnızca enflasyon korkusuna dayanarak faiz oranlarını önden yüklemeli bir şekilde artırmayacaklarını belirtmişti.

PİYASALARDA SON DURUM

Patronlardünyası'nın aktardığına göre; Hafta başında 8,80 sınırına dayandıktan sonra ABD Doları'nın zayıflaması ve ABD tahvil faizlerinin düşmesiyle iki gündür 8,65 sınırında kapanışlar yapan dolar/TL, bu sabah yüzde 0,3 artışla 8,66 düzeyinde değerleniyor. Euro/TL ise 10,35'ler seviyesinde işlem görüyor. Kurdaki düşüşlerde TCMB'nin yeni swap anlaşmasına yönelik haber akışları da etkili oluyor.

EN YÜKSEK DEĞERİNİ GÖRMÜŞTÜ

Bu açıklamanın ardından dolar endeksi, Asya piyasalarında bugün, geçen hafta sonunda ulaşılan son iki ayın en yüksek seviyesi olan 92.408'den 91.775'e indi. Fed'in daha önce 2023'e kadar en az iki kez faiz artışı olabileceğinin sinyallerini vermesiyle dolar, geçen hafta euro, sterlin ve yen gibi altı önemli para birimi karşısında en yüksek değerini görmüştü.

36 PARA BİRİMİ ARASINDA...

Thomson Reuters Datastream verilerine göre, Brezilya Reali, Kanada Doları ve Ukrayna Grivnası, dolar karşısında sene başından beri en fazla değer kazanan para birimleri oldu. En fazla değer kaybı ise Türk Lirası'nda yaşandı. TL, 2021'in başından bu yana dolar karşısında yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti.

Suudi Arabistan Riyali, Dolar karşısında sabit kalan para birimi oldu. Dolar/SAR sene başından bu yana 3,75 civarında seyrediyor. Analistlere göre ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Temsilciler Meclisi'ndeki sunumundaki 'güvercin mesajları' gelişmekte olan ülke para birimlerini destekliyor.

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